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Безвизовое посещение РФ для участников ВЭФ-2017 будет действовать с 3 по 9 сентября

Экономика и бизнес
25 июля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Безвизовое посещение России для иностранных участников Восточного экономического форума (ВЭФ) в текущем году будет действовать с 3 по 9 сентября. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Указ президента РФ о том, что иностранные граждане могут посещать ВЭФ без оформления виз - на основании национальных документов и аккредитационных удостоверений, выданных оргкомитетом форума - был выпущен в 2015 году. С тех пор кабмин ежегодно определяет конкретные сроки действия такого режима посещения ВЭФ. "Установить, что в 2017 году иностранные граждане и лица без гражданства пребывают в Российской Федерации в связи с участием в Восточном экономическом форуме с 3 по 9 сентября", - говорится в постановлении правительства.

Восточный экономический форум был учрежден в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году ВЭФ пройдет на острове Русский уже в третий раз, 6-7 сентября. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин и ряд зарубежных лидеров, в том числе - премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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