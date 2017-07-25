Австрия обеспокоена попытками США реализовать свои экономические интересы путем санкций

ВЕНА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Запланированные санкции США в отношении России могут оказать негативное влияние на работу европейских компаний в сфере энергетической инфраструктуры Европы, поэтому экстерриториальное применение подобных американских законов неприемлемо. Об этом сообщили ТАСС во вторник в ведомстве федерального канцлера Австрии.

"Одностороннее ужесточение санкций США против Российской Федерации было бы досадным отказом от ранее согласованной совместной политики ЕС и США в отношении Украины. Было бы очень прискорбным, если США сегодня покинут этот общий путь", - отметил официальный представитель австрийского канцлера Юрген Шварц.

"Экстерриториальное применение таких национальных законов (законопроект в США по ужесточению односторонних санкций против России - прим. ТАСС) совершенно неприемлемо. Насколько нам известно, запланированные санкции могут быть также направлены против европейских компаний, работающих в сфере развития европейской энергетической инфраструктуры. Они могут затронуть и крупные австрийские компании", - подчеркнули в австрийском правительстве.

При этом австрийские власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что США могут через односторонние санкции в отношении России попытаться повлиять на энергоснабжение Европы и реализовать собственные экономические интересы. "Было бы очень тревожным, если США попытаются путем односторонних санкций оказать воздействие на энергоснабжение Европы и таким образом попытаются реализовать собственные экономические интересы. Европейское энергоснабжение является делом Европы", - подытожил собеседник агентства.

Опасения Европейского союза

Европейская комиссия (ЕК) ранее призвала США согласовывать свои односторонние запретительные меры с партнерами и предупредила о возможных негативных последствиях этого пакета санкций для энергобезопасности Евросоюза. В Брюсселе считают, что эти санкции принимаются в связи с внутриполитическими проблемами США. 24 июля в ЕК заявили, что ЕС следит за обсуждением новых санкций в США с обеспокоенностью, учитывая энергетическую независимость ЕС и его интерес в энергетической безопасности.

Как сообщала газета Financial Times, в распоряжении которой попал документ, подготовленный к заседанию ЕК, намеченному на 26 июля, глава ЕК Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть ответные меры Брюсселя на случай, если европейские компании будут затронуты антироссийскими санкциями США. В документе отмечается, что Брюссель должен быть готов действовать в течение ближайших дней, если США примут меры без учета обеспокоенности со стороны ЕС.

Германия и Австрия также выступали с жесткой критикой планов США подвести под санкции европейские компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2", и пригрозили ответными мерами.

Законопроект США

Речь идет о законопроекте об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном расширении санкций в отношении России. На прошлой неделе в него также были включены новые рестрикции против КНДР.

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Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Предложенная поправка также коснется ограничений, которые Обама ввел в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты. Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона. Администрация США по своей воле это сделать уже не сможет.

Как ожидается, голосование по документу пройдет в Палате представителей Конгресса во вторник.