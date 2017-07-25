Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади

Экономика и бизнес
25 июля, 15:44 UTC+3

В ведомстве заверили, что пассажиры смогут провозить мобильные телефоны, фотоаппараты и верхнюю одежду

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Joe Penney

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пассажир сможет бесплатно перевезти в самолете папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

В министерстве уточнили, что, согласно новому законодательству, эти вещи необходимо будет убрать в ручную кладь.

"Пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что, по сути, всегда и находится в ручной клади у пассажира. Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Эта норма, добавили в Минтрансе, может быть изменена перевозчиком в сторону увеличения.

Смотрите также

Матвиенко назвала глупостью акт Минтранса о нормах провоза ручной клади

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Полиция Москвы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе
5
Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади
6
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама