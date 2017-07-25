Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пассажир сможет бесплатно перевезти в самолете папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

В министерстве уточнили, что, согласно новому законодательству, эти вещи необходимо будет убрать в ручную кладь.

"Пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что, по сути, всегда и находится в ручной клади у пассажира. Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Эта норма, добавили в Минтрансе, может быть изменена перевозчиком в сторону увеличения.