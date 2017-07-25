Минэнерго рассчитывает к 2018 г. завершить работу над новой моделью энергорынка

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ активно разрабатывает новую модель энергетического рынка - так называемую "ДПМ-штрих", которая придет на смену действующему в настоящее время механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ). Работу над новой моделью энергорынка министерство рассчитывает завершить к концу этого года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Мы обсуждаем сейчас это (механизм "ДПМ-штрих" - прим. ред.) достаточно активно и с производителями, и с потребителями. Мы планируем все вопросы рассмотреть и поставить точку в этом механизме в конце года. В конце года - это, скажем, моя задача. Но я думаю, к этому времени мы сумеем договориться и предложить свое видение", - сказал он.

Кравченко отметил, что свои позиции по тому, как должна выглядеть новая модель энергорынка, уже представили и генерирующие компании, и потребители электроэнергии. "Оцениваем плюсы и минусы", - сказал замминистра.

Основные моменты, которые должны быть учтены в "ДПМ- штрих" в части строительства новой генерации и которые обсуждаются в настоящее время, - это определение цены мощности нового объекта генерации, повышение точности прогноза спроса на электроэнергию в случае сохранения существующей модели рынка и введение конкурсных процедур на строительство новой генерации.

"Надо, конечно, вводить институт конкурса с тем, чтобы все-таки приходили разные игроки, имели возможность", - сказал он.

"ДПМ-штрих" также должен предусматривать стимулирование владельцев энергообъектов к модернизации оборудования, в том числе и в тепловой генерации, что не предусмотрено в существующей модели энергорынка.

"(Чтобы) при определении стоимости модернизации объектов тепловой генерации мы учитывали объемы выручки, получаемой от продажи тепловой энергии, потому что модернизация будет касаться всего объекта, что на самом деле не было при ДПМ, - сказал Кравченко. - Таким образом, у нас получился перекос в следующем - мы построили станции, не ориентированные на работу в тепле, в комбинированном режиме".

Договор о предоставлении мощности подразумевает заключение поставщиками и покупателями агентских договоров с центром финансовых расчетов. Заключая договор о предоставлении мощности, поставщик принимает на себя обязательства по строительству, и вводу в эксплуатацию новых генерирующих объектов. В свою очередь, им гарантируется возмещение затрат на строительство генерирующих объектов через повышенную стоимость мощности. Обязательства по покупке мощности, поставляемой по ДПМ, распределяются исходя из фактического собственного максимума потребления между всеми потребителями соответствующей ценовой зоны.