Совфед осенью займется формированием правой базы цифровой экономики

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в осеннюю сессию займется формированием правовой базы цифровой экономики, а также подготовкой к выборам президента РФ.
Об этом сообщила во вторник на закрытии весенней сессии верхней палаты парламента ее председатель Валентина Матвиенко.
"В первую очередь это формирование правовой базы цифровой экономики и управления ею. Президент России обозначил цифровую экономику главным приоритетом по выходу на новый уровень технологического развития. Это во многом новое для нас дело", - сказала Матвиенко, добавив, что уже сейчас сенаторы должны думать над его надежным экспертным обеспечением. "Не исключаю, что, может быть, стоит подумать над созданием в рамках палаты специализированного экспертного совета", - сказала Матвиенко.
Она также отметила, что приближается дата проведения выборов президента РФ. "Мы должны сделать все зависящее от нас, для того чтобы эти выборы прошли в обстановке максимальной прозрачности, открытости, в полном соответствии с действующим законодательством. Такая работа нами уже начата", - сказала Матвиенко.
По ее словам, принципиально важно, чтобы предстоящие выборы не вызвали всплеска напряженности в обществе, а, напротив, способствовали дальнейшему укреплению его консолидации. "Как вы понимаете, в той ситуации, которая сложилась на международной арене, это жизненно важно для страны. Это ключевое условие выполнения всего намеченного, достойного будущего России в XXI веке", - сказала спикер верхней палаты парламента.
По ее словам, в обществе необходимо вести "равноправный, открытый и честный диалог", и такой диалог, считает Матвиенко, обязательно должна вести власть, чтобы люди получали ответы на свои вопросы. "Нередко граждане протестуют из-за того, что не понимают, почему принято то или иное решение. Считаю, что слишком много общения с людьми не бывает. Политики, чиновники обязаны доносить до людей смысл, цели, мотивы своих действий, объяснять, что и зачем предпринимают", - сказала Матвиенко.
По ее словам, любое решение, особенно крупное, резонансное, принятое муниципальным образованием, субъектом РФ или страной в целом, "должно проходить общественную экспертизу, обсуждаться самым широким образом".