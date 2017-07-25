Арбитражный суд Подмосковья заново рассмотрит иск о праве IKEA на землю в Химках

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое заявление ОАО "КСХП "Химки" (коллективное сельскохозяйственное предприятие) о пересмотре решения по спору о праве ООО "Икеа Ханим Лтд." на земельный участок, на котором находится головной офис шведской компании в России. Об этом ТАСС сообщил адвокат IKEA Дмитрий Штукатуров.

"Сегодня суд отменил ранее вынесенные решения и удовлетворил заявление истцов о пересмотре иска ОАО "КСХП "Химки" по вновь открывшимся обстоятельствам. Это решение не вступило в законную силу, так как мы непременно обжалуем его в апелляционную инстанцию", - сказал он.

Основанием для пересмотра судебного акта представители ОАО (в настоящее время переименованы в АО "Химки-Молжаниново") заявили обстоятельства фальсификации, якобы установленные следователем СК в ходе расследования уголовного дела.

Речь идет о возбужденном в марте 2016 года уголовном деле, по которому в качестве обвиняемых были привлечены бывший глава администрации Химок Юрий Кораблин и сотрудник администрации Игорь Гончаренко. По мнению следствия, они совместно с неустановленными сотрудниками IKEA вступили в сговор для хищения земли КСХП "Химки", чем нанесли ущерб компании в размере 1,179 млрд рублей. В связи с тем, что на момент привлечения в качестве обвиняемых оба фигуранта скончались, 31 марта 2017 года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Штукатуров расценивает происходящее "как часть кампании по захвату земли, на которой располагается центральный офис IKEA в России".

По его словам, суд занял формальную позицию, отказав в запросе материалов уголовного дела и постановления о его прекращении, к которому ООО "Икеа Ханим Лтд" не имеет доступа в отличие от ОАО "КСХП "Химки", по заявлению которого оно и было возбуждено.

Кроме того, утверждает адвокат, судом были проигнорированы выводы Верховного суда РФ о пропуске истцами срока исковой давности, а также постановления Конституционного суда, согласно которому даже подтверждение факта фальсификации доказательств "не может являться достаточным для пересмотра решения по гражданскому делу, если другие установленные в гражданском процессе данные позволяют признать переход права собственности законным".

"Получается, что эта махинация длилась 18 лет, в течение которых государство ежемесячно получало от IKEA в бюджет средства за аренду земли, якобы принадлежащей КСХП "Химки". Кроме того, суд не признал виновными никого из обвиняемых, так как дело просто не дошло до суда по причине их смерти. Более того, обстоятельства регистрации прав собственности на землю никак не влияют на выводы арбитражных судов", - утверждает адвокат.

История земли и иска

IKEA владеет спорным участком земли почти 24 года. В сентябре 1993 года администрация Химок сдала компании в аренду 20 га муниципальной земли вдоль Ленинградского шоссе, на которой в 2007-2008 годах она построила бизнес- центр "Химки Бизнес Парк" состоящий из двух 15-этажных зданий. Кроме ряда российских и зарубежных компаний, в бизнес-центре располагается центральный офис IKEA в России. В 2011 году компания выкупила землю под бизнес-центром у города и оформила право собственности.

В 2012 году ОАО "КСХП "Химки" обратилось в суд с иском к IKEA, в котором утверждала, что город никогда не имел прав на переданную в аренду землю. КСХП требовало вернуть ей землю и снести бизнес-центр. Арбитражный и Верховный суды отказали в удовлетворении данных требований истца, однако 25 июля подмосковный суд вернул спор к началу. Предварительное слушание в Арбитражном суде Московской области запланировано на 13 сентября.