Структура, связанная с Алекперовым и Федуном, купила акции "Лукойла" на 13 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ООО "Управляющая компания КапиталЪ", связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном, купила акции нефтяной компании на 12,9 млн рублей, следует из сообщений "Лукойла".

Компания совершила несколько сделок 20 июля на Московской бирже.

В интервью ТАСС Леонид Федун говорил, что менеджеры компании пользуются конъюнктурой, увеличивают свои доли и проводят ребалансировку портфеля. Сам Федун не планирует переходить планку в 10% акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).