Греция выпустила облигации на сумму €3 млрд сроком на пять лет

ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Греции осуществило выпуск на рынок облигаций на сумму в €3 млрд. Об этом сообщил агентству AFP во вторник Франсуа Габизон, который курировал эту операцию, осуществленную через банк HSBC.

По его данным, облигации выпущены на пятилетний срок под 4,625%. В ходе данной акции как выпускались новые облигации, так и обменивались старые пятилетние бонды, выпущенные в 2014 году. Суммарный объем операции составляет €6,5 млрд.