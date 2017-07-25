Греция выпустила облигации на сумму €3 млрд сроком на пять лет

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ПАРИЖ, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Греции осуществило выпуск на рынок облигаций на сумму в €3 млрд. Об этом сообщил агентству AFP во вторник Франсуа Габизон, который курировал эту операцию, осуществленную через банк HSBC.
По его данным, облигации выпущены на пятилетний срок под 4,625%. В ходе данной акции как выпускались новые облигации, так и обменивались старые пятилетние бонды, выпущенные в 2014 году. Суммарный объем операции составляет €6,5 млрд.