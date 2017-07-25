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ВТБ 24 и Сбербанк выплатили более половины страховых компенсаций вкладчикам "Югры"

Экономика и бизнес
25 июля, 17:58 дата обновления: 25 июля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В общей сложности оба банка выплатили 86,7 млрд рублей

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ВТБ 24 и Сбербанк уже выплатили более половины страховых компенсаций вкладчикам банка "Югра". В общей сложности оба банка выплатили 86,7 млрд рублей вкладчикам "Югры", сообщили ТАСС в пресс- службах кредитных организаций.

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С 20 июля все назначенные банки-агенты - ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, "ФК Открытие" и "Уралсиб" - начали страховые выплаты вкладчикам "Югры". Общий объем страховых выплат оценивается в 169,2 млрд рублей.

По данным пресс-службы ВТБ, на 16:00 мск вторника банк ВТБ 24 выплатил 36,3 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра". Всего с 20 июля в отделения банка по всей стране обратились 43,5 тыс. человек.

Согласно данным пресс-службы Сбербанка, на 18:00 вторника за выплатами в банк обратилось более 57,2 тыс. вкладчиков "Югры", выплачено 50,4 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в банках "Уралсиб" и "ФК Открытие", обе кредитные организации выплатили около 50% компенсаций от общего объема страховых выплат, рассчитанных на каждый банк.

Остальные банки-агенты не предоставили информацию о выплатах на момент публикации материала.

Ситуация вокруг "Югры"

ЦБ РФ 10 июля назначил в банк "Югра" временную администрацию сроком на полгода (функции временной администрации выполняет Агентство по страхованию вкладов) и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.

Вклады в "Югре" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 170 млрд рублей застрахованы в АСВ.

Однако 19 июля, накануне начала выплат компенсаций вкладчикам банка "Югра", Генпрокуратура направила протест, в котором потребовала отменить решения ЦБ о временной администрации и моратории. Также Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам "Югры", сообщал ТАСС источник в банковских кругах.

На следующий день ЦБ направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора по "Югре" и соответствие принятых действий как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов.

25 июля стало известно, что банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ. Заявление зарегистрировано 24 июля. Как заявил отстраненный от должности председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев, в суде планируется оспорить решения ЦБ о назначении в банк временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов.

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Темы
Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Югра"
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