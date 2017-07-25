Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти поможет российскому бюджету

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На завершившемся в Санкт-Петербурге заседании министров мониторингового комитета ОПЕК было принято решение продлить действующее соглашение о сокращении добычи нефти на период после марта 2018 года. Опрошенные ТАСС эксперты позитивно оценивают итоговые договоренности: ограничение добычи позволяет сохранять стабильные цены на сырье и поддерживает экономику в целом.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран — экспортеров нефти, в числе которых и Россия, заключили соглашение о сокращении добычи. Предполагалось, что участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Цель соглашения — снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.
"Страны показали беспрецедентно высокую дисциплину и уровень соответствия, который за шесть месяцев находится на уровне, близком к 100%, а у некоторых стран и превышает 100%", — сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на заседании мониторингового комитета. В итоге, по словам Новака, сделка ОПЕК+ за шесть месяцев убрала с рынка 350 млн баррелей предложения нефти.
Договоренности привели к тому, что впервые за три года в мире наблюдается снижение запасов нефти и нефтепродуктов. Также уменьшились запасы в плавучих хранилищах. Впервые с 2014 года глобальные инвестиции в сектор перестали снижаться и перешли к росту.
Коммерческие запасы нефти в развитых странах снизились на 90 млн баррелей и в настоящее время превышают целевой показатель на 250 млн баррелей вместо 340 млн в январе этого года, заявил саудовский министр энергетики, президент конференции ОПЕК Халед аль-Фалех.
Ливия и Нигерия сейчас освобождены от обязательств сокращать добычу. Они заверили министров мониторингового комитета, что их добыча не будет расти выше целевых уровней. Для Нигерии они составляют 1,8 млн баррелей, а для Ливии — 1,25 млн баррелей в сутки.
Нигерия даже пообещала не выходить за этот предел до конца действия соглашения, то есть до марта 2018 года, сказал журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
Впрочем, разговоры вокруг ситуации в Ливии и Нигерии на питерском заседании оказались не самыми значительными. Впервые министры консолидировано признали, что для достижения целей ОПЕК+ по снижению излишков на рынке нефти необходимо мониторить не только добычу, но и экспорт.
"Мы хотим привести запасы к нормальному уровню, а для этого необходимо видеть, какие поставки пополняют эти запасы. Экспорт должен быть одним из показателей (учитываемых в мониторинге наравне с добычей — прим. ТАСС)", — сказал аль-Фалех, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"Мы попросили техкомитет разработать механизм учета экспорта в ежемесячном мониторинге", — добавил он.
Пионером в деле ограничения экспорта готова выступить сама Саудовская Аравия. По словам аль-Фалеха, страна планирует ограничить в августе 2017 года экспорт нефти на 6,6 млн баррелей, добыча в стране на протяжении шести месяцев была ниже 10 млн баррелей в сутки.
Министерский комитет рекомендовал участникам альянса рассмотреть вопрос о продлении сделки после марта 2018 года, когда истекают действующие договоренности. Причина — рост добычи в Нигерии и Ливии, а также в США.
Идею продлить соглашение поддерживают Венесуэла и Россия, говорил министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес. Ранее такую же позицию ТАСС высказывал и замминистра нефти Ирана Амир Заманиниа.
"Решение ОПЕК выгодно для России, поскольку у РФ не так много возможностей для наращивания добычи нефти", — пояснил ТАСС экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов. Старые российские месторождения постепенно истощаются, а новые достаточно дорогие: их разработка требует больших инвестиций. Так что в ближайшие годы добыча в России расти не будет.
"С одной стороны, мы ничего не теряем, поскольку хотим заморозить добычу на максимальных для нас уровнях, — говорит Девятов. — С другой стороны, ряд стран, у которых есть возможности нарастить добычу, например Саудовская Аравия, ограничивают ее, что поддерживает цены на сырье и увеличивает наши доходы". Сохранение цен на уровне 50–60 рублей за баррель "тоже очень хорошо", отметил эксперт. "Это поддерживает нашу экономику и способствует пополнению бюджета", — добавил он.
"Для российской экономики важен даже не сам уровень цен, а их стабильность, — отметил в беседе с ТАСС директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. — У нас большой запас прочности по золотовалютным резервам, плавающий курс и нет проблем с платежным балансом. Поэтому соглашение для РФ скорее выгодное".
Сейчас соглашение ОПЕК позволяет удерживать цены на приемлемом уровне. "Ужесточать ограничения смысла нет, — считает Брагин. — Это может привести к росту цен на нефть, а если они резко вырастут, то другие страны, которые не входят в это соглашение, будут рады восполнить выпавшую добычу". С другой стороны, отказ от соглашения — это дополнительное предложение сырья на рынок, которое может привести к падению цены, что невыгодно.
Мария Селиванова, Юлия Хазагаева, Алексей Большов