Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти поможет российскому бюджету

На завершившемся в Санкт-Петербурге заседании министров мониторингового комитета ОПЕК было принято решение продлить действующее соглашение о сокращении добычи нефти на период после марта 2018 года. Опрошенные ТАСС эксперты позитивно оценивают итоговые договоренности: ограничение добычи позволяет сохранять стабильные цены на сырье и поддерживает экономику в целом.

Дисциплинированные нефтяники

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран — экспортеров нефти, в числе которых и Россия, заключили соглашение о сокращении добычи. Предполагалось, что участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Цель соглашения — снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.

"Страны показали беспрецедентно высокую дисциплину и уровень соответствия, который за шесть месяцев находится на уровне, близком к 100%, а у некоторых стран и превышает 100%", — сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на заседании мониторингового комитета. В итоге, по словам Новака, сделка ОПЕК+ за шесть месяцев убрала с рынка 350 млн баррелей предложения нефти.

Договоренности привели к тому, что впервые за три года в мире наблюдается снижение запасов нефти и нефтепродуктов. Также уменьшились запасы в плавучих хранилищах. Впервые с 2014 года глобальные инвестиции в сектор перестали снижаться и перешли к росту.

Коммерческие запасы нефти в развитых странах снизились на 90 млн баррелей и в настоящее время превышают целевой показатель на 250 млн баррелей вместо 340 млн в январе этого года, заявил саудовский министр энергетики, президент конференции ОПЕК Халед аль-Фалех.

Исключительный контроль

Ливия и Нигерия сейчас освобождены от обязательств сокращать добычу. Они заверили министров мониторингового комитета, что их добыча не будет расти выше целевых уровней. Для Нигерии они составляют 1,8 млн баррелей, а для Ливии — 1,25 млн баррелей в сутки.

Нигерия даже пообещала не выходить за этот предел до конца действия соглашения, то есть до марта 2018 года, сказал журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Экспорт будет ограничен

Впрочем, разговоры вокруг ситуации в Ливии и Нигерии на питерском заседании оказались не самыми значительными. Впервые министры консолидировано признали, что для достижения целей ОПЕК+ по снижению излишков на рынке нефти необходимо мониторить не только добычу, но и экспорт.

"Мы хотим привести запасы к нормальному уровню, а для этого необходимо видеть, какие поставки пополняют эти запасы. Экспорт должен быть одним из показателей (учитываемых в мониторинге наравне с добычей — прим. ТАСС)", — сказал аль-Фалех, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Мы попросили техкомитет разработать механизм учета экспорта в ежемесячном мониторинге", — добавил он.

Пионером в деле ограничения экспорта готова выступить сама Саудовская Аравия. По словам аль-Фалеха, страна планирует ограничить в августе 2017 года экспорт нефти на 6,6 млн баррелей, добыча в стране на протяжении шести месяцев была ниже 10 млн баррелей в сутки.

Министерский комитет рекомендовал участникам альянса рассмотреть вопрос о продлении сделки после марта 2018 года, когда истекают действующие договоренности. Причина — рост добычи в Нигерии и Ливии, а также в США.

Идею продлить соглашение поддерживают Венесуэла и Россия, говорил министр нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес. Ранее такую же позицию ТАСС высказывал и замминистра нефти Ирана Амир Заманиниа.

Выгода для России

"Решение ОПЕК выгодно для России, поскольку у РФ не так много возможностей для наращивания добычи нефти", — пояснил ТАСС экономист ФК "Уралсиб" Алексей Девятов. Старые российские месторождения постепенно истощаются, а новые достаточно дорогие: их разработка требует больших инвестиций. Так что в ближайшие годы добыча в России расти не будет.

"С одной стороны, мы ничего не теряем, поскольку хотим заморозить добычу на максимальных для нас уровнях, — говорит Девятов. — С другой стороны, ряд стран, у которых есть возможности нарастить добычу, например Саудовская Аравия, ограничивают ее, что поддерживает цены на сырье и увеличивает наши доходы". Сохранение цен на уровне 50–60 рублей за баррель "тоже очень хорошо", отметил эксперт. "Это поддерживает нашу экономику и способствует пополнению бюджета", — добавил он.

"Для российской экономики важен даже не сам уровень цен, а их стабильность, — отметил в беседе с ТАСС директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. — У нас большой запас прочности по золотовалютным резервам, плавающий курс и нет проблем с платежным балансом. Поэтому соглашение для РФ скорее выгодное".

Сейчас соглашение ОПЕК позволяет удерживать цены на приемлемом уровне. "Ужесточать ограничения смысла нет, — считает Брагин. — Это может привести к росту цен на нефть, а если они резко вырастут, то другие страны, которые не входят в это соглашение, будут рады восполнить выпавшую добычу". С другой стороны, отказ от соглашения — это дополнительное предложение сырья на рынок, которое может привести к падению цены, что невыгодно.

Мария Селиванова, Юлия Хазагаева, Алексей Большов