Кабмин утвердил условия софинансирования проектов из ФНБ в объеме до 80%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минфин разработал, а правительство РФ утвердило список дополнительного обеспечения проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 80%. Таким обеспечением могут стать суверенные бумаги РФ, долговые бумаги компаний с рейтингом не ниже АА или счет в банке, с объемом собственных средств не менее 100 млрд руб. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

"Установить, что в качестве высоколиквидного обеспечения, предоставляемого инициатором проекта в пользу Министерства финансов РФ в случае, если доля средств Фонда национального благосостояния, размещенных в разрешенные финансовые активы, составляет от 40% до 80% совокупного объема финансирования проекта за счет всех источников, признаются: государственные долговые обязательства РФ, долговые обязательства Банка России или российских юридических лиц, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "AA-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или уровня "ruAA-" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА", - говорится в документе.

Также обеспечением могут выступать средства на банковском счете, на который зачисляется выручка от деятельности инициатора проекта, с неснижаемым остатком, открытом инициатору проекта в российском банке с объемом собственных средств не менее 100 млрд руб. Как вариант, инициатор проекта может получить банковскую гарантию с объемом собственных средств не менее 100 млрд руб.

Обеспечением может быть и поручительство российских юридических лиц, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "AA-(RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или уровня "ruAA-" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА".

Ранее в апреле, правительство приняло решение в некоторых случаях увеличивать долю софинансирования из ФНБ с 40% до 80%.

Как сообщал ТАСС представитель финансового ведомства, повышение доли финансирования ФНБ по большей части будет касаться проектов ВЭБа.