Соколов: отмена бесплатного провоза багажа может снизить цену ряда билетов на 10-20%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Закон, предусматривающий право авиакомпаний отказываться от бесплатного провоза багажа при невозвратных тарифах, направлен исключительно на удешевление стоимости авиаперевозок для пассажиров и может снизить стоимость билетов по невозвратным тарифам авиакомпаний на 10-20%, сообщил в интервью ТАСС министр транспорта России Максим Соколов.

Законопроект, направленный на исключение из тарифа на воздушную перевозку расходов на перевозку багажа при его отсутствии, был принят Советом Федерации во вторник. Его принятие вызвало множество споров в обеих палатах парламента, комитет Совета Федерации по законодательству даже выступил против одобрения этого документа. Некоторые депутаты усмотрели за этим лоббизм авиакомпаний, которые таким образом якобы пытаются повысить свои доходы за счет дополнительных сборов за провоз багажа.

"Законопроект принят по поручению президента и направлен на то, чтобы люди, которые пользуются невозвратными тарифами, летали еще дешевле. Многие пассажиры не берут с собой багаж, и их не так мало", - сказал Соколов.

"Если говорить про весовую нагрузку в тарифе, то можно говорить о 10-20% [удешевления стоимости билетов при отсутствии багажа]", - сообщил министр, отвечая на вопрос о влиянии нового закона на стоимость билетов.

Правила провоза ручной клади

Что касается обновления федеральных авиационных правил, разработанных в рамках вышеуказанного законопроекта, то, по словам Соколова, Минтранс намерен завершить работу над этим в течение двух месяцев.

Он подчеркнул, что новые правила не предполагают ухудшения условий для пассажиров. Пассажиры, как и раньше, смогут свободно брать с собой на борт (не в ручной клади) без взвешивания целый ряд предметов: детское питание и люльки для младенцев, костюм в портпледе, костыли, компактную кресло-каталку, дамскую сумочку или портфель.

"Чтобы при реализации новой нормы законодательства (о праве авиакомпании отказаться от бесплатного провоза багажа при невозвратных тарифах) гарантировать права пассажиров в части провоза ручной клади, в федеральных авиационных правилах будут содержаться требования к перевозчику", - сказал Соколов.

В частности, отметил министр, регулятор определяет минимальный вес ручной клади - 5 кг. "Ниже этого уровня перевозчик установить его не может. Однако авиакомпании могут его увеличить, и норма бесплатной ручной клади может стать дополнительным фактором конкурентной борьбы за пассажира со стороны перевозчиков", - считает глава Минтранса.

Во вторник министерство опубликовало законопроект, согласно которому из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт, помимо ручной клади, исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Без дополнительной платы можно брать с собой дамскую сумочку или портфель, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли и складное кресло-коляску. Документ устанавливает и минимальный вес ручной клади - 5 кг.

Документ вызвал критику в адрес министерства со стороны Совета Федерации, который усмотрел в предлагаемых нормах возможное ущемление прав пассажиров.

Однако, по словам Соколова, новые правила перевозки подготовлены в развитие нового закона и никак не ущемят права пассажиров. "И пусть пассажиры не волнуются - за провоз мобильного телефона в кармане или электронной книжки с них дополнительных денег никто требовать не будет", - отметил министр.

Кроме того, новые правила будут приняты после обсуждения и проведения всех необходимых этапов межведомственного согласования, во время которого предполагается снять все спорные вопросы.