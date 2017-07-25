Единую систему контроля транспортных средств планируют запустить не позднее 2020 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ространснадзор планирует запустить в эксплуатацию единую информационно-аналитическую систему контроля транспортных средств не позднее 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

"Такая единая информационная система [контроля транспортных средств] сегодня строится в Ространснадзоре. Пока она больше по отраслевому принципу построена, но через центр обработки данных будем стремиться к тому, чтобы это была единая автоматизированная система, как это задумывал Минтранс, - сказал он. - По некоторым параметрам - весогабаритного контроля автотранспортных средств, нагрузке на ось - готовность системы составляет примерно 60-70%. Но думаю, что если ряд информационных блоков более объемно развернуть, то вся система будет готова в течение двух-трех лет".

Как отметил Басаргин, реализация технического обслуживания системы может быть готова уже в течение двух лет.

Он также добавил, что ведомство активно работает с РЖД по внедрению информационных технологий на железнодорожном транспорте, контролю качества и характеристик подвижного состава, режима труда и отдыха персонала.

Система контроля

В конце марта Басаргин сообщил, что Ространснадзор разработает единую информационную платформу, которая может объединить функции системы весогабаритного контроля (СВГК) и "Платона" с помощью технологии ГЛОНАСС.

Также заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов сообщал ТАСС, что единая информационно-аналитическая система Ространснадзора будет аккумулировать информацию по автодорожной отрасли, в том числе сведения о нарушителях в системах СВГК и "Платон".

По его словам, система объединит все программные продукты, которые сегодня функционируют: контроль международных перевозок, систему контроля за перевозкой опасных грузов и некоторые другие направления. Такой комплексный анализ данных позволит оценивать перевозчика, в том числе по количеству нарушений, и "определить, в какую группу риска это предприятие входит и стоит ли к нему идти с плановой проверкой или нет".

При этом замглавы Ространснадзора добавил, что ведомство не обладает информацией о планах объединения "Платона" и ГЛОНАСС.

Система весогабаритного контроля позволяет автоматически взвешивать грузовик прямо на дороге во время движения. Дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации будут выявлять нарушителей без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора (по аналогии со штрафами за превышение скорости).

Росавтодор в пилотном режиме запустил систему с 1 октября 2016 года в Вологодской области. Система весогабаритного контроля должна заработать не позднее 2020 года. На федеральных трассах предполагается развернуть до 400 пунктов весового контроля, автоматические весы охватят всю сеть из расчета на каждые 100-150 км. Стоимость создания пункта контроля зависит от категории дороги и варьируется от 23 до 48 млн рублей.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года.