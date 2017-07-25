Источник: ЕС обсудит мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку - 2" в сентябре

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Обсуждение в Совете ЕС мандата Еврокомиссии на переговоры с Россией по "Северному потоку - 2" начнется в сентябре. Об этом сообщил во вторник европейский источник в Брюсселе.

"Еврокомиссия направила странам [сообщества] свой проект мандата. Переговоры в Совете по этому документу начнутся в сентябре", - отметил он.

"Прозрачный" газопровод

Еврокомиссия 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2". 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение.

Как ранее пояснил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия намерена провести переговоры с Россией для выработки межправительственного соглашения, которое бы гарантировало соответствие этого документа "международными и европейскими энергетическими нормами". Под этими принципами подразумевается прозрачность в функционировании газопровода, недискриминационное тарифообразование, обеспечение независимым компаниям доступа к трубопроводу, а также обеспечение независимости оператора будущего газопровода.

Не соответствует евроцелям

"Мы хотим вести переговоры с Россией по достижению специального режима, который будет отвечать всем принципам энергетического законодательства ЕС, чтобы сохранить функционирование европейского внутреннего энергетического рынка", - заявил еврокомиссар по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

Несмотря на то что Еврокомиссия считает проект "Северный поток - 2" противоречащим целям Энергосоюза ЕС, она допускает его реализацию. "Как мы говорили несколько раз, "Северный поток - 2" не способствует целям Энергетического союза. Однако если, несмотря на это, он будет построен, самое малое, что мы можем сделать, это убедиться, что он будет функционировать в соответствии с главными нормами энергетического рынка ЕС", - цитирует Еврокомиссия замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича.

Впрочем, это мнение Еврокомиссии, с которым согласны прибалтийские, скандинавские и отдельные восточноевропейские страны, не разделяют ключевые западноевропейские энергокомпании, которые являются движущей силой проекта и которые благодаря его реализации получат доступ к обильным и относительно недорогим энергоресурсам.

Соответствует евронормам

В то же время неформально даже чиновники Еврокомиссии признают, что проект "Северный поток - 2" в нынешнем виде не нарушает никакие нормы Евросоюза, большая часть из которых к нему просто неприменима, поскольку газопровод проходит за пределами территории ЕС. В этих условиях для регулирования работы этого газопровода ЕК может инициировать принятие нового законодательного пакета, нацеленного именно на такие проекты. По сути такая работа ведется в рамках усилий по созданию Энергосоюза ЕС, однако разработка и принятие такого законодательства займет годы.

Именно поэтому ЕК решила попытаться договориться с Россией о взаимных уступках о регламентировать будущую работу газопровода двусторонним соглашением. Для России такое соглашение имеет и свою позитивную сторону, поскольку, если договоренность с ЕК будет достигнута, Брюсселю будет сложно предъявлять к этому проекту претензии в будущем.

Дилемма ратификации

Впрочем, на пути будущего соглашения есть еще одна проблема - его ратификации.

Мандат на переговоры с Россией в Совете ЕС должен быть одобрен не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Это означает, что за него должны проголосовать 55% государств ЕС - 16 из 28, при этом общая численность населения стран, поддержавших мандат, должна составлять более 65% населения Евросоюза.

В то же время если для вступления в силу соглашения, которое намерена согласовать с Россией Еврокомиссия, потребуется ратификация этого документа всеми странами сообщества, то любая из 28 стран фактически получит возможность заблокировать его.

"Вопрос о ратификации, это все будет изложено в мандате Совета ЕС (который должен быть предоставлен Еврокомиссии на ведение переговоров с правительством России - прим. ТАСС), но мы его пока не получили. Насколько он будет широким, что в него войдет, должны обсуждать страны - члены Евросоюза", - сказала ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".