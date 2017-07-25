Президиум РСА рассмотрит вопрос о включении Крыма в систему "единого агента" ОСАГО

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президиум Российского союза автостраховщиков в среду рассмотрит вопрос о включении Крыма и Севастополя в систему "единого агента" ОСАГО для увеличения доступности "автогражданки", сообщил ТАСС исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, информацию подтвердили в Банке России.

ЦБ отмечает определенные трудности в приобретении полисов в офисах страховщиков, при этом электронные продажи там растут, сообщил представитель регулятора. "В некоторых офисах есть очереди, отсутствуют бумажные бланки", - отметили в ЦБ. Ранее на проблемы с оформлением бумажных полисов ОСАГО в Крыму пожаловался депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Включение Крыма в систему "единого агента" - лишь один из вариантов, подчеркнул представитель регулятора, решение будут принимать страховщики. На президиуме также обсудят в качестве альтернативы активизацию агентских офисных продаж ОСАГО, добавил он.

Причины очередей

Обычно в системе "единого агента" включаются регионы с высокой убыточностью ОСАГО, но в Крыму, по данным РСА, ситуация не критичная.

"По нашим данным, убыточность в Крыму приемлемая, там все более-менее благополучно. Очереди за полисами ОСАГО в Крыму возникли около двух недель назад, когда ряд компаний сократили там продажи своих полисов через агентов", - сказал Уфимцев.

Как ранее сообщал ТАСС, в июне 2017 года резко уменьшил объемы ОСАГО "Росгосстрах", который впервые перестал быть лидером этого рынка и опустился с 1-го на 3-е место по объему премий в РФ (по сравнению с июнем 2016 года сборы компании сократились в 2,8 раза, с 6,85 млрд руб. до 2,4 млрд руб.). "Росгосстрах" сокращает продажи ОСАГО с начала 2016 года, этот бизнес приносит компании убытки: по итогам 2016 года убыток страховщика достиг 33,3 млрд руб. по МСФО.

Как сообщил ТАСС источник на страховом рынке, очереди в Крыму возникли в результате сворачивания "Росгосстрахом" продаж через своих агентов. "Росгосстрах" - крупнейший игрок, его действия всегда очень чувствительны для рынка", - говорит собеседник агентства. Представитель "Росгосстраха" не ответил на запрос ТАСС.

У "Росгосстраха" нет филиала в Крыму сообщил представитель компании, не уточнив информацию об агентских продажах. Включение Крыма в систему "единого агента" - возможное решение проблем с доступностью, считают в компании.

По данным РСА за первый квартал 2017 года, Крым находился в "зеленой", то есть относительно благополучной зоне по убыточности ОСАГО, занимая 63-е место в рейтинге убыточности регионов РФ. В Крыму страховщики выплачивали 117% от сборов по ОСАГО (средний уровень выплат по стране составлял тогда, с учетом расходов на ведение дел, 122%, в наиболее проблемных регионах - Волгоградской области и Ингушетии - превышал 256%).

Кроме того, в Крыму очень низкий региональный коэффициент к стоимости ОСАГО - 0,6 (означает 40%-ную скидку от базового тарифа - прим. ТАСС), указывает замгендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. Это самый низкий коэффициент в стране, он рассчитан на небольшие населенные пункты, а в Крыму как минимум два крупных города, отметил он.

Банк России рекомендует жителям Крыма оформлять полисы на сайтах страховщиков, бумажный полис на бланке и электронный, распечатанный на компьютере, по закону равнозначны, напомнил представитель регулятора.

По данным РСА за первое полугодие 2017 года, средняя выплата по ОСАГО выросла на 23%, до 77 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общие выплаты страховщиков выросли на 32%, до 98,7 млрд руб. При этом сборы компаний за этот же период сократились на 4%, до 110 млрд руб.

Система "единый агент"

"Единый агент" позволяет страховым компаниям продавать бумажные полисы других страховщиков, не присутствующих в данном регионе, обеспечивая таким образом возможность приобретения полиса ОСАГО по всей стране. Для автовладельца, который покупает полис через агента, страховщик выбирается случайным образом. Аналогичная система действует при продаже электронных полисов ОСАГО: компании могут перенаправлять клиентов на сайт другого страховщика, если на первоначальном сайте возникли неполадки. Завершение покупки с 1 июля обеспечивает сайт РСА.

Система работает с 1 июня 2016 года в 16 регионах РФ, где из-за убыточности "автогражданки" сложились проблемы с доступностью полисов для населения.