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Adobe прекратит поддержку технологии Flash через три года

Экономика и бизнес
25 июля, 20:20 UTC+3 ТАСС

Компания призвала всех разработчиков переходить на другие открытые форматы

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Материал из 1 страницы
© Sean Gallup/Getty Images

ТАСС, 25 июля. Американская IT-компания Adobe заявила о планах сворачивания поддержки графической технологии Flash.

Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе компании.

"Сегодня большинство разработчиков интегрируют плагины (вспомогательный модуль для расширения возможностей основной программы - прим. ТАСС) непосредственно в тело браузера, что снижает ценность стандартных плагинов. В свете этого процесса и при сотрудничестве с несколькими технологическими партнерами, включая Apple, Facebook. Google, Microsoft и Mozilla, Adobe планирует прекратить поддержку Flash. В частности, мы перестанем обновлять и распространять программу Flash Player к концу 2020 года и призываем всех разработчиков перевести все программы, работающие с помощью технологии Flash, на другие открытые форматы", - говорится в сообщении.

Технология Flash, основанная на использовании векторной графики в формате Shockwave Flash, была разработана компанией Macromedia в 1996 году, которая была поглощена Adobe в 2005 году. Популярности технологии способствовала ее межплатформенность и возможность создавать анимированные изображения с интерактивными элементами и звуковым сопровождением.

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