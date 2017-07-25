Adobe прекратит поддержку технологии Flash через три года

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ТАСС, 25 июля. Американская IT-компания Adobe заявила о планах сворачивания поддержки графической технологии Flash.
Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе компании.
"Сегодня большинство разработчиков интегрируют плагины (вспомогательный модуль для расширения возможностей основной программы - прим. ТАСС) непосредственно в тело браузера, что снижает ценность стандартных плагинов. В свете этого процесса и при сотрудничестве с несколькими технологическими партнерами, включая Apple, Facebook. Google, Microsoft и Mozilla, Adobe планирует прекратить поддержку Flash. В частности, мы перестанем обновлять и распространять программу Flash Player к концу 2020 года и призываем всех разработчиков перевести все программы, работающие с помощью технологии Flash, на другие открытые форматы", - говорится в сообщении.
Технология Flash, основанная на использовании векторной графики в формате Shockwave Flash, была разработана компанией Macromedia в 1996 году, которая была поглощена Adobe в 2005 году. Популярности технологии способствовала ее межплатформенность и возможность создавать анимированные изображения с интерактивными элементами и звуковым сопровождением.