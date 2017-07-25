Бесплатный багаж в самолетах отменен: кто выиграет по новым правилам?

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Принятый 25 июля закон, предусматривающий отмену условно бесплатного багажа для невозвратных билетов на самолеты, должен снизить стоимость авиабилетов на 10-20%. Однако некоторые эксперты видят в этом законе и в поправках в Федеральные авиационные правила, разработанные в рамках законопроекта, лишь возможность для авиакомпаний нарастить доходность авиаперевозок. Минтранс при этом обещает, что права пассажиров нарушены не будут, а условия перевозки пассажиров не ухудшатся.

Совет Федерации 25 июля на пленарном заседании одобрил закон, который позволяет не брать с авиапассажира деньги за перевозку багажа в случае, если он летит только с ручной кладью. Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования. Более того, накануне Минтранс на официальном сайте раскрытия правовой информации опубликовал проект поправок к Федеральным авиационным правилам (ФАП), регламентирующий правила провоза ручной клади.

По сути, закон отменяет обязательство перевозчика условно бесплатно провозить багаж в 10 кг на каждого пассажира. На данный момент стоимость перевозки багажа включена в стоимость билета по определению, она не выносилась как отдельная услуга, доплаты требовал только сверхнормативный багаж. Согласно законопроекту, новая норма будет распространяться только на невозвратные билеты.

Как сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов, норма направлена исключительно на удешевление стоимости авиаперевозок для пассажиров и может снизить стоимость билетов по невозвратным тарифам авиакомпаний на 10-20%.

Букет, зонт и телефон

Более того, существует перечень из 16 предметов, которые разрешены к бесплатной перевозке в салоне самолета. В него входят, в том числе, дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная коляска. Но новые поправки Минтранса вводят обязательство для перевозчика по невозвратному тарифу провозить не менее 5 кг ручной клади на пассажира. Также поправки в ФАП значительно сокращают перечень бесплатных для провоза предметов, в том числе из перечня исключены мобильные телефоны, книги и ноутбуки.

Если законопроект по отмене условно бесплатного багажа для невозвратных билетов уже, кажется, получил поддержку на всех уровнях, то поправки Минтранса стали поводом для дискуссии как и чиновников, так и экспертов отрасли.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже назвала проект поправок в ФАП "глупостью" и "коллективной безответственностью". В Минтрансе же, в свою очередь, пояснили, что министерство предлагает оптимизировать набор ручной клади не исключая из нее привычные вещи для пассажира на борту. Список предметов хоть и сокращен, но, как пояснили в пресс-службе министерства, "в то же время пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь: папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что, по сути, всегда и находится в ручной клади у пассажира". Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг, отмечают в Минтрансе.

Как сообщил ТАСС Соколов, Минтранс РФ намерен в течение двух месяцев завершить работу над обновленными ФАП.

При этом в Общероссийском объединении пассажиров посчитали, что поправки не отражают интересов пассажиров.

"В нынешней редакции данные поправки не отражают интересов пассажиров, а учитывают только интересы авиакомпаний", - говорится в обращении объединения, направленном в Минтранс (его копия есть у ТАСС).

Реакция авиакомпаний

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот", которая активно лоббировала принятие поправок - прим. ТАСС) уже заявила, что готова снизить базовые тарифы в случае отмены существующей обязанности всех авиакомпаний включать в любые тарифы, в том числе невозвратные, провоз багажа.

"Снижение тарифов может достигать 20%, - говорится в сообщении компании.- Такая мера необходима для успешного развития лоукостеров, один из основных принципов работы которых заключается в возможности предложить клиенту низкую плату за перелет в обмен на отказ от большинства услуг, в которых клиент не нуждается".

Сейчас около 40% пассажиров "Победы" путешествуют налегке и не пользуются правом провоза 10 кг багажа и большинства личных вещей, предусмотренных федеральными авиационными правилами, отмечается в сообщении компании.

В "Аэрофлоте", который поддерживает имидж премиального перевозчика, ТАСС сообщили, что не планируют вводить безбагажные тарифы. "Цены на авиабилеты в эконом-классе в связи с принятием нового закона не изменятся. Кроме того, наша авиакомпания планирует оставить без изменений норму провоза ручной клади в салоне самолета", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В авиакомпании "Сибирь", третьей по количеству перевезенных пассажиров компании, ТАСС также сообщили, что не планируют изменять систему тарифов.

"Нас положения законопроекта устраивают, но менять свою систему тарифов мы не планируем", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Правда, сейчас у авиакомпании и так есть безбагажный тариф, который допускает провоз только ручной клади в салоне самолета. Недавно суд города Обь в Новосибирской области признал незаконным такой тариф.

Без багажа - дешевле?

По мнению генерального директора агентства по продаже билетов Pososhok.ru Кирилла Фаминского, после отмены бесплатного провоза багажа и сокращения допустимого объема ручной клади стоимость авиаперелетов может, наоборот, увеличиться.

"Я рассматриваю это решение как шаг в сторону либерализации рынка, - говорит он. - Это даст дополнительные преимущества для пассажиров лоукостеров и снимет проблему трактования воздушных правил. Но в целом, безусловно, это увеличит стоимость перелета, так как первым и самым очевидным решением для авиакомпаний будет снижение допустимой нормы ручной клади до минимума и взимание платы за превышение".

Снижение нормы бесплатного провоза ручной клади позволит компаниям увеличить доходность перевозок, но при этом может повлечь за собой нарушение прав пассажиров, считает сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Андрей Крамаренко.

"Несмотря на рост перевозок, доходность авиакомпаний в 2017 году снижается: основной рост производственных показателей сейчас обусловлен ценовым демпингом. Попытка отменить бесплатную норму ручной клади - один из инструментов наращивания доходности", - считает он.

По словам эксперта, в России, скорее всего, найдутся перевозчики, которые решат буквально читать закон и введут на рейсах дополнительную плату за провоз верхней одежды или ноутбука, который не влезает в разрешенный портфель или дамскую сумочку.

Как сообщил ТАСС Соколов, новые правила не предполагают ухудшения условий для пассажиров. Чтобы при реализации новой нормы законодательства гарантировать права пассажиров в части провоза ручной клади, в федеральных авиационных правилах будут содержаться требования к перевозчику, отметил он.

По мнению директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, в краткосрочной перспективе отмена обязательного багажного места в 10 кг может также спровоцировать борьбу за пассажиров, наиболее критичных к стоимости билетов.

"Это, в свою очередь, может привести к снижению стоимости авиабилетов самых дешевых безбагажных тарифов", - отмечает он.

Сейчас докупка одного дополнительного места багажа по текущим "безбагажным" тарифам в среднем обходится в 2000 рублей или €50 (на международных рейсах - прим. ТАСС) за чемодан весом до 23 кг, говорит Гинес.

Для сравнения, крупнейший в мире лоукостер Ryanair разрешает бесплатно проносить на борт небольшой чемодан на колесах размерами 55х40х20 см и весом не более 10 кг и одну небольшую сумку в 35х20х20 см. Если пассажир нарушает правило, то компания штрафует его на £50. Условно бесплатного багажа у компании нет, стоимость багажного места в отсеке, в зависимости от тяжести багажа, варьируется от €10 до 60.