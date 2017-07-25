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WSJ: Трамп назвал Гэри Кона одним из кандидатов на пост главы ФРС

Экономика и бизнес
25 июля, 23:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Президент США уточнил, что пока не решил, стоит ли заменять Джанет Йеллен

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп в конфиденциальном порядке рассматривает директора Национального экономического совета Гэри Кона в качестве преемника главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в следующем году. Об этом глава государства заявил в опубликованном во вторник интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп уточнил, что пока не решил, стоит ли заменять Йеллен. К ней президент "по-прежнему испытывает большое уважение", оставляя открытой возможность продления срока ее полномочий во главе ФРС. "Она абсолютно остается в перечне [кандидатов]. Мне нравится она и ее манера держаться, она хорошо справляется с работой", - сказал президент США.

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Он видит основное достоинство Йеллен в том, что при ней базовая процентная ставка остается низкой. "Хотелось бы, чтобы ставка оставалась низкой. Она [Йеллен] исторически является сторонницей низких ставок", - сказал глава государства.
Он назвал директора Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кона кандидатом номер два на пост главы ФРС. "Он об этом не подозревает, но это так. Я на самом деле думаю, что ему нравится заниматься тем, чем он занимается сейчас", - сказал Трамп. Он раскрыл, что есть "еще два-три кандидата" на пост главы ФРС, но отказался назвать их.

В марте руководство Комитета по открытому рынку ФРС объявило о повышении базовой процентной ставки с 0,5-0,75% до 0,75-1% годовых. При этом Федрезерв не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно-кредитной политики в США. В своем заявлении Комитет подчеркнул, что этот процесс будет постепенным. В соответствии с этим ожидаются еще два повышения ставки в нынешнем году и три - в 2018 году.

ФРС США, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка страны. Она реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 региональных банков в крупных городах.

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