Трамп заявил, что глава Apple лично обещал ему построить в США три крупных завода

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Apple Тим Кук пообещал ему, что эта корпорация построит в Соединенных Штатах три крупных сборочных предприятия. Об этом глава государства сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Я разговаривал [с Куком], он обещал мне три больших завода", - рассказал Трамп. "Я сказал Тиму, что пока он не начнет строить свои заводы в этой стране, я не смогу сказать, что моя администрация достигла экономического успеха, - отметил президент. - Он позвонил мне и сказал, что они начинают".

Трамп не уточнил, где и когда планируется построить данные предприятия. В Apple отказались прокомментировать заявления президента США.

Во время предвыборной кампании Трамп критиковал Apple за то, что корпорация собирает свою технику на заводах в Китае. Кроме того, он подвергал Apple критике за ее нежелание по требованию ФБР взломать один из произведенных этой компанией смартфонов, который принадлежал убитому террористу. В связи с этим Трамп даже предлагал бойкотировать продукцию Apple в США.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.