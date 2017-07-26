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Трамп заявил, что глава Apple лично обещал ему построить в США три крупных завода

Экономика и бизнес
26 июля, 0:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июля. /ТАСС

Президент в интервью WSJ не уточнил, где и когда будут построены эти предприятия, компания отказалась комментировать его заявление

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Дональд Трамп

© EPA/JULIEN DE ROSA

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Apple Тим Кук пообещал ему, что эта корпорация построит в Соединенных Штатах три крупных сборочных предприятия. Об этом глава государства сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Я разговаривал [с Куком], он обещал мне три больших завода", - рассказал Трамп. "Я сказал Тиму, что пока он не начнет строить свои заводы в этой стране, я не смогу сказать, что моя администрация достигла экономического успеха, - отметил президент. - Он позвонил мне и сказал, что они начинают".

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Трамп не уточнил, где и когда планируется построить данные предприятия. В Apple отказались прокомментировать заявления президента США.

Во время предвыборной кампании Трамп критиковал Apple за то, что корпорация собирает свою технику на заводах в Китае. Кроме того, он подвергал Apple критике за ее нежелание по требованию ФБР взломать один из произведенных этой компанией смартфонов, который принадлежал убитому террористу. В связи с этим Трамп даже предлагал бойкотировать продукцию Apple в США.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.

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