"Известия"^ ЕврАзЭС предложили обсудить проект единой расчетной единицы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам стран ЕврАзЭС создать региональную расчетную денежную единицу. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на директора Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгения Винокурова.

"Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в основном на долгосрочную перспективу. Например, расчетную региональную денежную единицу - речь идет не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчеты", - пояснил он изданию.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) пока не обсуждала введение расчетной единицы со странами ЕврАзЭС, рассказали газете в организации. Тем не менее, ЕЭК признает, что мера способствовала бы эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах.

В ЕАБР обосновывают введение расчетной единицы действующей практикой расчетов между странами ЕврАзЭС в долларах (за исключением расчетов с Россией, проводимых в рублях). В качестве примера единой валютной единицы приводится ЭКЮ (ECU), общеевропейская денежная единица, использовавшаяся в Европе параллельно с национальными валютами с 1979 по 1998 годы для безналичного расчета.

Расчетная единица может стать альтернативой общей валюте союза. В июле руководство ЦБ всех стран ЕврАзЭС договорилось, что введение общей валюты не будет обсуждаться до 2025 года.

Ранее идею создания международной расчетной единицы на основе технологии блокчейн выдвинул президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.