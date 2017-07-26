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Минтруд КНР: странам БРИКС следует повышать уровень квалификации рабочей силы

Экономика и бизнес
26 июля, 5:30 UTC+3 ЧУНЦИН /Китай/ 26, июля. /ТАСС

Странам БРИКС также необходимо укреплять сотрудничество в области охраны труда, считает китайский министр

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ЧУНЦИН /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) следует укреплять сотрудничество в области охраны труда и способствовать повышению уровня квалификации рабочей силы. Об этом в среду заявил министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминь.

"Мир стоит перед лицом неопределенностей, что создает для рынка труда новые возможности и вызовы", - говорится в письме, зачитанном участникам открывшейся встречи министров труда стран БРИКС.

"В сложившейся ситуации необходимо сохранять уверенность и способствовать укреплению сотрудничества, поставив на первое место решение задачи по повышению уровня занятости", - сказал он и отметил важность "повышения уровня квалификации на рынке труда и создание программ обучения и повышения квалификации".

Министр отметил, что китайская сторона рассчитывает в рамках встречи выработать инициативы по сокращению числа бедных и повышению профессиональных навыков трудящихся.

Встреча министров труда стран БРИКС проходит в городе Чунцин (Юго-Западный Китай) с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавляет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

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