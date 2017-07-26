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Глава ФНПР Михаил Шмаков призвал министров труда стран БРИКС к диалогу

Экономика и бизнес
26 июля, 5:47 UTC+3 ЧУНЦИН /Китай/ 26, июля. /ТАСС

Шмаков также призвал министров труда и занятости соблюдать фундаментальные права профсоюзов

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ЧУНЦИН /Китай/, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков на встрече министров труда и занятости стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) высказался за активизацию диалога между профсоюзами, правительствами и работодателями.

"В период российского председательства (в БРИКС - прим. ТАСС) в январе 2016 года была проведена первая трехсторонняя встреча представителей правительств, профсоюзов и работодателей с участием Генерального директора Международной организации труда; казалось бы, стартовал социальный диалог. Однако несмотря на положения Первой декларации министров труда и занятости стран БРИКС, в период индийского председательства трехсторонняя модель продолжения не получила", - сказал глава ФНПР.

По его словам, на состоявшемся 24 июля профсоюзном форуме БРИКС в Пекине его участники высказались за развитие социального диалога. "Выражая мнение не только российских профсоюзов, но и всех национальных федераций стран БРИКС, принимавших участие в заседании Шестого профсоюзного форума БРИКС, предлагаю расширять практику социального диалога между представителями профсоюзов, работодателей и правительств стран БРИКС", - заявил лидер российских профсоюзов.

Шмаков призвал министров труда и занятости соблюдать фундаментальные права профсоюзов, а именно - право на объединение для трудящихся и работодателей; право на заключение коллективных договоров; право на труд, на его справедливые условия и вознаграждение; право работающих женщин на защиту и равенство; право на социальное обеспечение; право на профессиональную подготовку; право трудящихся-мигрантов и их семей на защиту и помощь; право трудящихся на забастовку. Эти права председатель ФНПР назвал "краеугольными камнями в наш совместный (стран БРИКС) путь". "Думаю, что дорога, "замощенная такими надежными принципами социальной справедливости, сделает совместную работу стран БРИКС важной дорогой социального и экономического прогресса", - считает Шмаков.

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ЮАР Китай Индия Россия Бразилия
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