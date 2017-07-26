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Трамп заявил, что США готовят крупное торговое соглашение с Великобританией

Экономика и бизнес
26 июля, 5:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июля. /ТАСС

В интервью WSJ президент не предоставил подробностей, однако представитель Белого дома сообщил газете, что сделка затронет такие сферы, как сельское хозяйство, авиация и финансовые услуги

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут переговоры по поводу заключения крупного торгового соглашения с Великобританией. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в опубликованном во вторник интервью газете The Wall Street Journal.

"Это будет большая торговая сделка, [будет] гораздо больше бизнеса, чем сейчас, во много раз", - отметил американский лидер. Трамп не предоставил подробностей, однако представитель Белого дома отметил газете, что будущая американо-британская сделка затронет в том числе такие сферы, как сельское хозяйство, авиация и финансовые услуги.

Как отмечает издание, администрация США надеется, что сделка будет окончательно оформлена вскоре после того, как Великобритания покинет Европейский союз в 2019 году. "У меня хорошие отношения с людьми из ЕС, но они настроены очень протекционистски", - отметил по этому поводу Трамп.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что США и Великобритания намерены провести встречу для обсуждения вопроса о возможном заключении договора о свободной торговле после Brexit. По данным Reuters, Вашингтон и Лондон хотят гарантировать, что выход Великобритании из ЕС и из соглашений между Евросоюзом и США не отразится негативно на отношениях между двумя странами в таких областях как авиационное сообщение, защита коммерческой информации, торговля ядерными материалами и технологиями.

В интервью WSJ Трамп также коснулся Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). По его словам, он намеревался сразу же после вступления в должность президента выйти из договора, однако после бесед с лидерами Мексики и Канады решил сначала дать шанс переговорам о пересмотре условий соглашения. "Перезаключить [соглашение] легче. <...> Может быть, его можно исправить", - указал американский лидер, не исключив при этом, что США могут полностью отказаться от договора.

Ранее сообщалось, что Канада, США и Мексика начнут предметные переговоры, касающиеся будущего NAFTA, в конце августа 2017 года. Договор NAFTA был подписан в 1992 году и вступил в силу в 1994 году. Трамп называл соглашение несправедливым, так как, по его словам, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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