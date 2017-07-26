"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус

ТАСС, 26 июля. "Лаборатория Касперского" 25 июля официально запустила бесплатный антивирус Kaspersky Free, который вскоре станет доступным во всех странах мира. Об этом сообщил во вторник директор компании в своем блоге.

Как заявил Евгений Касперский, продукт будет распространяться по миру постепенно: в первой волне запуска окажутся США, Канада, большая часть Азиатско-Тихоокеанского региона и Казахстан. Планируется, что к концу года антивирус будет доступен во всех странах.

Компания уже протестировала бесплатную версию в Белоруссии, Дании, Китае, Норвегии, России, Финляндии, Швеции и на Украине. Новый продукт предоставляет только базовый функционал для "защиты первой необходимости" и не конкурирует с платными версиями, в которых есть дополнительные функции.

"Лаборатория Касперского" работала над этим продуктом 18 месяцев, его выпуск приурочен к 20-летию компании.