"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус

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ТАСС, 26 июля. "Лаборатория Касперского" 25 июля официально запустила бесплатный антивирус Kaspersky Free, который вскоре станет доступным во всех странах мира. Об этом сообщил во вторник директор компании в своем блоге.
Как заявил Евгений Касперский, продукт будет распространяться по миру постепенно: в первой волне запуска окажутся США, Канада, большая часть Азиатско-Тихоокеанского региона и Казахстан. Планируется, что к концу года антивирус будет доступен во всех странах.
Компания уже протестировала бесплатную версию в Белоруссии, Дании, Китае, Норвегии, России, Финляндии, Швеции и на Украине. Новый продукт предоставляет только базовый функционал для "защиты первой необходимости" и не конкурирует с платными версиями, в которых есть дополнительные функции.
"Лаборатория Касперского" работала над этим продуктом 18 месяцев, его выпуск приурочен к 20-летию компании.