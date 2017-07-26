Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Город Абаза в Хакасии получил статус ТОР

Экономика и бизнес
26 июля, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь более 2,5 млрд рублей инвестиций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В городе Абаза на юге Хакасии создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале правительства.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Абаза" на территории муниципального образования город Абаза (Республика Хакасия), - говорится в документе.

В перечень видов экономической деятельности, при которых в ТОР "Абаза" действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, в частности, включены растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков и одежды. На момент подписания документа правительство республики подписало рамочные соглашения о реализации восьми инвестиционных проектов с инвесторами.

В справке к документу отмечается, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь более 2,5 млрд рублей в качестве инвестиций. Также планируется снизить зависимость территории от градообразующего предприятия ООО "Абаканский рудник".

В январе власти региона сообщали, что Хакасия выполнила все условия, которые поставило Минэкономразвития России для создания ТОР. В конце 2016 года глава республики Виктор Зимин объявил, что Хакасия борется за создание ТОР в Абазе. Город расположен на юге Хакасии, в нем живут более 15 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
2
Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем
3
Россия призвала СБ ООН осудить обстрел своего посольства в Дамаске
4
Спикер: Палата представителей США приняла "один из крупнейших пакетов санкций в истории"
5
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ
6
CNN: корабль ВМС США открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама