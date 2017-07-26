Город Абаза в Хакасии получил статус ТОР

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В городе Абаза на юге Хакасии создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале правительства.

"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Абаза" на территории муниципального образования город Абаза (Республика Хакасия), - говорится в документе.

В перечень видов экономической деятельности, при которых в ТОР "Абаза" действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, в частности, включены растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков и одежды. На момент подписания документа правительство республики подписало рамочные соглашения о реализации восьми инвестиционных проектов с инвесторами.

В справке к документу отмечается, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь более 2,5 млрд рублей в качестве инвестиций. Также планируется снизить зависимость территории от градообразующего предприятия ООО "Абаканский рудник".

В январе власти региона сообщали, что Хакасия выполнила все условия, которые поставило Минэкономразвития России для создания ТОР. В конце 2016 года глава республики Виктор Зимин объявил, что Хакасия борется за создание ТОР в Абазе. Город расположен на юге Хакасии, в нем живут более 15 тыс. человек.