Город Абаза в Хакасии получил статус ТОР

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В городе Абаза на юге Хакасии создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале правительства.
"Создать территорию опережающего социально-экономического развития "Абаза" на территории муниципального образования город Абаза (Республика Хакасия), - говорится в документе.
В перечень видов экономической деятельности, при которых в ТОР "Абаза" действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, в частности, включены растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков и одежды. На момент подписания документа правительство республики подписало рамочные соглашения о реализации восьми инвестиционных проектов с инвесторами.
В справке к документу отмечается, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь более 2,5 млрд рублей в качестве инвестиций. Также планируется снизить зависимость территории от градообразующего предприятия ООО "Абаканский рудник".
В январе власти региона сообщали, что Хакасия выполнила все условия, которые поставило Минэкономразвития России для создания ТОР. В конце 2016 года глава республики Виктор Зимин объявил, что Хакасия борется за создание ТОР в Абазе. Город расположен на юге Хакасии, в нем живут более 15 тыс. человек.