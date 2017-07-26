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Украинский концерн "Антонов" будет ликвидирован в течение двух месяцев

Экономика и бизнес
26 июля, 10:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июля. /ТАСС

Согласно распоряжению правительства, ликвидационный баланс концерна должен быть предоставлен через три месяцаправительству

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Ан-124 "Руслан"

Ан-124 "Руслан"

© Sean Gallup/Getty Images

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Всемирно известный украинский авиаконцерн "Антонов", выпускавший ранее самые крупные в мире самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия", будет окончательно ликвидирован в течение двух месяцев. Такое задание правительство Украины дало комиссии во главе с замминистра экономического развития и торговли Юрием Бровченко.

Она должна "обеспечить мероприятия по ликвидации концерна в двухмесячный срок, а через три месяца представить правительству ликвидационный баланс концерна", отмечается в постановлении кабмина от 19 июля.

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Решение о ликвидации "Антонова" было принято еще в январе 2016 года. Как пояснила тогда пресс-служба министерства экономического развития и торговли, оно принято "в связи с отсутствием участников", поскольку все три предприятия, которые собственно и составляли концерн, еще в прошлом году вышли из его состава и были включены в концерн "Укроборонпром". Таким образом правительство решило юридически привести ситуацию в соответствие с реальным положением дел.

Ранее в состав концерна входили само предприятие "Антонов", а также Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и государственное предприятие "Завод 410 ГА" в Киеве .

14 сентября 2015 года концерн "Антонов" также был выведен из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов", которое занималось разработкой ряда новых самолетов.

Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано 31 мая 1946 года на Новосибирском авиационном заводе. В 1952 году оно переехало в Киев, где занялось созданием военно- транспортных и пассажирских самолетов семейства "Ан". До последнего времени концерн вел разработку нового самолетa Ан-178. В СМИ ранее появлялись также сообщения, что он может заняться выпуском беспилотных летательных аппаратов по заказу Вооруженных сил Украины.

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