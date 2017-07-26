Отраслевой союз ФРГ: проект санкций США против РФ может навредить немецкой экономике

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БЕРЛИН, 26 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Проект новых американских санкций против России, который во вторник одобрила Палата представителей Конгресса США, может в итоге навредить европейской энергобезопасности и немецкой экономике. Об этом заявил в среду ТАСС глава департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат Фолькер Трайер.
"Запланированные США новые санкции против России и их привязка к закону устроены таким образом, что они могут оказывать экстерриториальное влияние. Если немецким фирмам запретят участвовать в прокладке газопроводов, то могут быть приостановлены важные проекты в области безопасности энергоснабжения. В таком случае это чувствительно затронет и немецкую экономику", - сказал он.
Трайер напомнил, что правительство Германии ранее уже подвергало критике планы по введению таких санкций. "Европейская комиссия теперь должна приложить усилия для того, чтобы пролить свет на ситуацию, а также противодействовать экстерриториальному влиянию новых регулировок американской стороны. Создается впечатление, что американская сторона преследует собственные экономические интересы", - отметил он.
Американский законопроект содержит ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Речь идет о санкциях, введенных 6 марта и 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года, 26 июля и 29 декабря 2016 года.
В частности, европейцев беспокоит упоминание в законопроекте "Северного потока-2". Документ требует от правительства США "продолжать противодействовать [строительству] трубопровода NordStream 2". Утверждается, что проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине".
Одновременно в законопроекте говорится, что "правительству США следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу, "чтобы создавать рабочие места" в собственной экономике.