Российские эксперты начали проверку аэропорта Каира

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КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Группа российских экспертов в области авиабезопасности в среду приступила к проверке в международном аэропорту Каира. Об этом сообщил представитель администрации аэропорта.
По его данным, группа специалистов из России прибыла в столицу Египта рейсом из Турции во вторник вечером. В ее состав входят пять человек. По имеющимся данным, российские эксперты проведут в египетской столице несколько дней.
Главной задачей российской группы станет инспекция систем безопасности, проверки багажа и личного досмотра пассажиров в залах прилета и вылета в новом терминале №2. В программу группы входит и диагностика работы новых биометрических систем, которые были введены в эксплуатацию около 10 дней назад.
Правительство России 17 февраля одобрило протокол по авиабезопасности между РФ и Египтом, подготовленный Минтрансом. Протокол предполагает осуществление российскими представителями мониторинга соблюдения мер авиационной безопасности египетскими специалистами в международных аэропортах республики. Сроки возобновления полетов зависят от устранения египетской стороной замечаний, касающихся мер авиационной безопасности.
В конце декабря 2016 года российские авиаспециалисты провели очередную инспекцию аэропорта Каира. 19 января группа экспертов из России вернулась после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Тогда каирский аэропорт не вошел в программу инспекции российской группы, так как в нем не до конца были установлены биометрические системы контроля.
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.