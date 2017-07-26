Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Лучшие региональные практики в области социально-экономического развития представили эксперты в ходе выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на тему "Регионы России: новые точки роста" в Петрозаводске. Мероприятие организовано фондом "Росконгресс" совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Информационным агентством России ТАСС.

"Мы сделали уникальное мероприятие нового формата в Карелии. Наши предприниматели ознакомились с лучшими региональными практиками в области социально-экономического развития, передовыми инновационными и образовательными проектами, реализуемыми в стране и в регионах, получили качественные консультации у представителей крупнейших в стране институтов развития", - сказал временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Он добавил, что в ходе сессии представители бизнеса получили возможность напрямую пообщаться с ведущими экспертами. "Важно отметить, что площадка продолжит работать и после форума", - сказал Парфенчиков.

Участники и цели

В работе бизнес-сессии приняли участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, замдиректора "Росконгресса" Шукур Исраилов, замгендиректора информагентства ТАСС Андрей Соколов, гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, председатель отделения "Опоры России" в Карелии Андрей Фицев, первый зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

В ходе заседания ключевое внимание было уделено работе по созданию открытой общей коммуникационной платформы для сбора и представления информации о мерах господдержки для бизнеса. Принципиальная договоренность была достигнута в июне на ПМЭФ-2017.

Как отметил модератор сессии, замгендиректора информагентства ТАСС Андрей Соколов, "создание агрегатора мер поддержки будет выгодно всем".

"Малый и средний бизнес получит самую актуальную и полную информацию о мерах господдержки на едином ресурсе, государственные институты станут гораздо ближе к предпринимателям, значительно улучшится инвестиционный климат России. ТАСС готов помочь в реализации этого проекта, в том числе предоставляя технические возможности агрегатора открытых данных - платформу "ТАСС-Бизнес", - сказал он.

Востребованный формат

Одна из задач мероприятия - совершенствование у предпринимателей навыков использования инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, предлагаемых институтами развития и инфраструктурными организациями.

"Мы ведем работу с регионами и предпринимателями в сфере создания благоприятных условий для бизнеса, нацеленную на создание правоприменительной практики, ликвидацию избыточных барьеров, создание высококонкурентных условий ведения бизнеса как для иностранных компаний, так и, самое главное, для наших российских организаций. Важно определить условия, при которых бизнесу будет комфортно работать", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подводя итоги бизнес-встречи в Карелии, заместитель директора Фонда "Росконгресс" Шукур Исраилов отметил, что "выездные сессии ПМЭФ стали одним из ключевых элементов внутристранового продвижения государственных мер поддержки на базе важнейшей коммуникационной площадки страны, которой является Фонд "Росконгресс".

"Сегодня российским бизнесом не только признан, но и востребован данный формат. Такие мероприятия становятся ярким событием деловой жизни региона и способствуют улучшению бизнес-процессов по ряду параметров. Создаваемая коммуникационная площадка действительно становится своеобразной точкой роста для бизнеса в регионе", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая 2018 года.