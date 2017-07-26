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Кризис в энергетическом комплексе Воркуты преодолен

Экономика и бизнес
26 июля, 12:58 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 26, июля. /ТАСС

Глава Коми отметил, что "Воркута достойно выдержала прошлый отопительный сезон"

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СЫКТЫВКАР, 26 июля. /ТАСС/. Ситуацию в энергетическом комплексе заполярного города Воркута в Коми удалось перевести из критической в штатную. Об этом заявил в среду глава Коми Сергей Гапликов по итогам совещания по вопросам ЖКХ, прошедшего в Москве под руководством вице-премьера России Дмитрия Козака.

"Вмешательство президента страны в ситуацию, которая еще год назад была критической, позволило спасти Воркуту, не дать заморозить людей и избежать коммунальной катастрофы. Сейчас ситуация стабилизировалась, Воркута достойно выдержала прошлый отопительный сезон. Это первый положительный результат работы, которую ведет сегодня собственник "Воркутинских ТЭЦ", компания ПАО "Т Плюс" по обеспечению устойчивого тепло- и энергоснабжения заполярного города. Работа продолжается, и мы держим ее на особом контроле", - процитировала Гапликова его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ПАО "Т Плюс" разработало и реализует план мероприятий по модернизации оборудования ООО "Воркутинские ТЭЦ". Предпринятые в 2016 году меры позволили существенно снизить аварийность на объектах жизнеобеспечения Воркуты и пройти отопительный сезон 2016-2017 года без серьезных инцидентов.

Поэтапное устранение недостатков и обеспечение нормативного технического состояния оборудования на объектах в Воркуте планируется выполнить до 2019 года, на что компания планировала направить 1,7 млрд рублей инвестиций.

Кроме того, энергохолдинг приступил к переводу Воркутинской центральной водогрейной котельной с мазута на газ. Работы планируется завершить к следующему отопительному сезону. Объем инвестиций составит в 2017 году 250 млн рублей.

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и "Т Плюс" утверждены дорожные карты подготовки к заключению концессионных соглашений по передаче энергохолдингу объектов водоснабжения и водоотведения Воркуты, а также объектов теплоснабжения на территории воркутинских поселков Елецкий, Заполярный, Сивомаскинский и микрорайона Советский.

В ходе недавней рабочей поездки в Воркуту заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов отметил результативность предпринятых мер для обеспечения безопасного энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энергетических районов.

Проблемы Воркутинского энергоузла

Как сообщал ране ТАСС, большой риск срыва отопительного сезона в связи с возросшей аварийностью на объектах ПАО "Т Плюс" в Воркуте, по словам Гапликова, существовал в 2016 году, тогда глава региона обратился к президенту России Владимиру Путину. Затем прокурорская проверка подтвердила, что бывшее руководство Коми закрывало глаза на то, что энергетики не модернизировали свои объекты в Воркуте. Были возбуждены уголовные дела.

По данным Минэнерго РФ, риски отключений существовали в связи с многочисленными корректировками сроков плановых капитальных ремонтов котлов и низким качеством выполненных работ, а также с учетом неудовлетворительного технического состояния турбин и котлоагрегатов на Воркутинской ТЭЦ-2. Дефицит генерирующих мощностей в Воркутинском энергоузле создал риск длительного прекращения централизованного электроснабжения потребителей и ввода режима ЧС.

В ноябре 2016 года президент России подписал ряд распоряжений для модернизации энергоузла Воркуты, определения обоснованности цены на уголь, поставляемого АО "Воркутауголь" на ТЭЦ Воркуты, обеспечении перевода энергообъектов Воркуты на газ к 2020 году. В конце ноября прошлого года энергохолдинг "Т Плюс" объявил о завершении капремонта основного оборудования в Воркуте и гарантировал бесперебойное снабжение города теплом и горячей водой, а всего энергоузла Воркуты и Инты - электричеством.

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