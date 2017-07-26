Еврокомиссия не намерена штрафовать Siemens за отправленные в Крым турбины

Ритейлеры уверены, что trade-in поможет Apple увеличить свои продажи на рынке РФЭкономика и бизнес 26 июля, 13:26
Boeing: спрос на пилотов и техперсонал до 2036 года составит более 1,2 млн специалистовТранспорт 26 июля, 13:22
МИД ФРГ заявил об обеспокоенности планами США усилить санкции против РФМеждународная панорама 26 июля, 13:20
Мизулина предложила провести всероссийское родительское собраниеОбщество 26 июля, 13:19
"Русгидро" повысила оценку стоимости дальневосточных проектов на 30,6 млрд рублейЭкономика и бизнес 26 июля, 13:14
Еврокомиссия не намерена штрафовать Siemens за отправленные в Крым турбиныЭкономика и бизнес 26 июля, 13:07
Мозгов не исключил, что через пять-шесть лет попробует себя в баскетболе 3x3Спорт 26 июля, 13:04
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в МосквеОбщество 26 июля, 13:03
Дело о гибели "пьяного" мальчика в ДТП в Балашихе передали в судПроисшествия 26 июля, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия не намерена штрафовать компанию Siemens в связи с отправкой в Крым турбин ее производства. Об этом сообщил ТАСС источник в институтах Евросоюза в Брюсселе.
"Мы не видим оснований для штрафных санкций против немецкой компании, но рассчитываем, что она сделает выводы из этой ситуации, - сказал он. - Мы ожидаем, что компания в судебном порядке оспорит все допущенные нарушения контракта".
Источник также подтвердил, что ЕС рассматривает возможность внесения нескольких российских граждан в черный список в связи с ситуацией, которую Евросоюз считает скандальной. "Мы изучаем возможность небольшого расширения нашего списка физических лиц в качестве ответной меры в адрес России", - отметил он.
Ранее в МИД ФРГ ТАСС сообщили, что власти Германии готовят общеевропейский ответ на скандал с турбинами Siemens, которые, по утверждению компании, были поставлены в Крым вопреки санкционным ограничениям. "В качестве ответа на нарушающую контракт поставку турбин в Крым мы готовим реакцию на европейском уровне", - отметили в ведомстве. "Поскольку процесс согласования еще идет, мы не можем сообщить о деталях", - указали в МИД ФРГ.
В понедельник агентство Reuters сообщало, что из-за скандала еще трое или четверо граждан РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС. По информации агентства, именно такое предложение вынесла на рассмотрение Евросоюза германская сторона. Дипломатический источник Reuters уточнил, что санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду.
В минувшую пятницу германский концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.