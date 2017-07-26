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Еврокомиссия не намерена штрафовать Siemens за отправленные в Крым турбины

Экономика и бизнес
26 июля, 13:07 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 26, июля. /ТАСС

По словам источника в институтах ЕС, Брюссель "не видит оснований для штрафных санкций против немецкой компании, но рассчитывает, что она сделает выводы из этой ситуации"

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© EPA/FELIPE TRUEBA

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия не намерена штрафовать компанию Siemens в связи с отправкой в Крым турбин ее производства. Об этом сообщил ТАСС источник в институтах Евросоюза в Брюсселе.

"Мы не видим оснований для штрафных санкций против немецкой компании, но рассчитываем, что она сделает выводы из этой ситуации, - сказал он. - Мы ожидаем, что компания в судебном порядке оспорит все допущенные нарушения контракта".

Источник также подтвердил, что ЕС рассматривает возможность внесения нескольких российских граждан в черный список в связи с ситуацией, которую Евросоюз считает скандальной. "Мы изучаем возможность небольшого расширения нашего списка физических лиц в качестве ответной меры в адрес России", - отметил он.

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Германия ответит

Ранее в МИД ФРГ ТАСС сообщили, что власти Германии готовят общеевропейский ответ на скандал с турбинами Siemens, которые, по утверждению компании, были поставлены в Крым вопреки санкционным ограничениям. "В качестве ответа на нарушающую контракт поставку турбин в Крым мы готовим реакцию на европейском уровне", - отметили в ведомстве. "Поскольку процесс согласования еще идет, мы не можем сообщить о деталях", - указали в МИД ФРГ.

В понедельник агентство Reuters сообщало, что из-за скандала еще трое или четверо граждан РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС. По информации агентства, именно такое предложение вынесла на рассмотрение Евросоюза германская сторона. Дипломатический источник Reuters уточнил, что санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду.

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В минувшую пятницу германский концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Юридическая корректность

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.

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Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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