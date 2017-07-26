Украина выставила на аукцион арестованное российское судно "Сибирский 2112"

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Киева выставили на аукцион судно "Сибирский 2112", зарегистрированное в России и арестованное в Одесской области в 2016 году. Соответствующий лот появился на сайте системы электронных торгов арестованного имущества.

"Стартовая цена судна составляет более 12,5 млн гривен (около $480 тыс.)", - говорится на сайте. Аукцион назначен на 21 августа.

"Сибирский 2112" - сухогрузный теплоход, был построен в 1981 году в Финляндии, зарегистрирован в Таганроге, владелец - российская компания "Донречфлот". В настоящее время судно находится на ремонте в порту "Черноморск" (бывший Ильичевск) в отстое. По заключению эксперта, без прохождения технического осмотра и получения классификационного свидетельства выход судна в море запрещен.

В ведомостях о судне также указывается, что это арестованное имущество должника. Арест был наложен на основании постановления Ильичевского отдела исполнительной службы управления Минюста в Одесской области 1 июня 2016 года.