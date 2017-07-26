Украина выставила на аукцион арестованное российское судно "Сибирский 2112"

Ритейлеры уверены, что trade-in поможет Apple увеличить свои продажи на рынке РФЭкономика и бизнес 26 июля, 13:26
Boeing: спрос на пилотов и техперсонал до 2036 года составит более 1,2 млн специалистовТранспорт 26 июля, 13:22
МИД ФРГ заявил об обеспокоенности планами США усилить санкции против РФМеждународная панорама 26 июля, 13:20
Мизулина предложила провести всероссийское родительское собраниеОбщество 26 июля, 13:19
"Русгидро" повысила оценку стоимости дальневосточных проектов на 30,6 млрд рублейЭкономика и бизнес 26 июля, 13:14
Еврокомиссия не намерена штрафовать Siemens за отправленные в Крым турбиныЭкономика и бизнес 26 июля, 13:07
Мозгов не исключил, что через пять-шесть лет попробует себя в баскетболе 3x3Спорт 26 июля, 13:04
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в МосквеОбщество 26 июля, 13:03
Дело о гибели "пьяного" мальчика в ДТП в Балашихе передали в судПроисшествия 26 июля, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Киева выставили на аукцион судно "Сибирский 2112", зарегистрированное в России и арестованное в Одесской области в 2016 году. Соответствующий лот появился на сайте системы электронных торгов арестованного имущества.
"Стартовая цена судна составляет более 12,5 млн гривен (около $480 тыс.)", - говорится на сайте. Аукцион назначен на 21 августа.
"Сибирский 2112" - сухогрузный теплоход, был построен в 1981 году в Финляндии, зарегистрирован в Таганроге, владелец - российская компания "Донречфлот". В настоящее время судно находится на ремонте в порту "Черноморск" (бывший Ильичевск) в отстое. По заключению эксперта, без прохождения технического осмотра и получения классификационного свидетельства выход судна в море запрещен.
В ведомостях о судне также указывается, что это арестованное имущество должника. Арест был наложен на основании постановления Ильичевского отдела исполнительной службы управления Минюста в Одесской области 1 июня 2016 года.