Медведев подписал постановление о госконтроле в сфере обращения медицинских изделий

ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о совершенствовании госконтроля за действиями компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения медицинских изделий.

"Участники этой деятельности будут разделены по категориям рисков - значительный, средний, умеренный или низкий. В зависимости от этих категорий будет установлена периодичность их плановых поверок", - сказал Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.