Медведев подписал постановление о госконтроле в сфере обращения медицинских изделий

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ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о совершенствовании госконтроля за действиями компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения медицинских изделий.
"Участники этой деятельности будут разделены по категориям рисков - значительный, средний, умеренный или низкий. В зависимости от этих категорий будет установлена периодичность их плановых поверок", - сказал Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.