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Медведев: проект бюджета на 2018 год остается консервативным

Экономика и бизнес
26 июля, 13:36 UTC+3

Премьер-министр подчеркнул, что в нем сохраняются все соцобязательства

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ГОРКИ, 26 июля. /ТАСС/. Проект бюджета на 2018 год является консервативным, деньги должны быть использованы на решение наиболее острых задач. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Заявок от министерств и ведомств очень много. Само собой у нас сохраняются емкие социальные обязательства по повышению зарплат, по индексации пенсий, поддержке наиболее уязвимых групп населения. При том, что по действующим проектировкам на 2018 и на 2019 год бюджет остается консервативным", - сказал Медведев.

По его словам, финансирование приоритетных проектов будет обеспечено в первоочередном порядке.

"Хочу подчеркнуть, что финансирование проектов должно быть действительно приоритетным, потому что это и есть наши приоритеты. Смысл подхода в том, чтобы максимально эффективно использовать деньги на решение наиболее острых задач, наиболее насущных задач. Мы исходим из того, что все, что мы включаем в приоритетные направления и проекты, являются такими задачами", - сказал глава правительства.

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