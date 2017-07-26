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Киев прекратил подачу электроэнергии в ДНР

Экономика и бизнес
26 июля, 14:05 UTC+3 КИЕВ 26 июля. КИЕВ 26, июля. /ТАСС

И. о. главы "Укрэнерго" сообщил, что потребности в электроэнергии неподконтрольных Киеву территорий Донбасса покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, а также поставок из РФ

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© Станислав Красильников/ТАСС

КИЕВ 26 июля. /ТАСС/. Украина прекратила подачу электроэнергии в неподконтрольные районы Донецкой области. Об этом сообщил в среду и. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"С 00:00 26 июля 2017 года прекращен переток электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области, - написал он в Facebook. - Территория отдельных районов Донецкой области пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины".

По словам Ковальчука, потребности в электроэнергии неподконтрольных Киеву территорий Донбасса покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, других производителей, а также поставок из РФ по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, а перетоки по ним не ведутся в общем сальдо Украина - Россия - Беларусь.

Украина прекратила перетоки электроэнергии с провозглашенной Луганской народной республикой еще в апреле текущего года. В ЛНР тогда заявили, что полностью обеспечены электричеством из собственных источников.

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