ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Черный список руководителей и членов советов директоров российских кредитных организаций на 24 июля насчитывает 6 тыс. 675 человек. Об этом сообщила журналистам руководитель департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмила Тяжельникова.
"По состоянию на 24 июля текущего года в базу данных внесены сведения о 6 тыс. 675 лицах, из них 5 тыс. 621 - это руководители или члены совета директоров, причем деловая репутация 3 тыс. 889 из них признана неудовлетворительной, то есть они уже не могут занимать соответствующие должности", - сказала она. Тяжельникова пояснила, что в базу данных включаются и те, кому было направлено предписание.
Также в базе ЦБ 1 тыс. 29 крупных владельцев и контролирующих собственников кредитных организаций, из которых 1009 - с признанной неудовлетворительной репутацией, добавила она.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года черный список Банка России насчитывал около 5,5 тыс. человек.
В черный список банкиров включаются физические лица, которые не могут в течение нескольких лет занимать руководящие должности в банках, как в составе совета директоров, так и в правлении. Такие лица также не имеют возможности входить в капитал банка, покупая там свыше 10% доли.