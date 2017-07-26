ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Черный список руководителей и членов советов директоров российских кредитных организаций на 24 июля насчитывает 6 тыс. 675 человек. Об этом сообщила журналистам руководитель департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ Людмила Тяжельникова.

"По состоянию на 24 июля текущего года в базу данных внесены сведения о 6 тыс. 675 лицах, из них 5 тыс. 621 - это руководители или члены совета директоров, причем деловая репутация 3 тыс. 889 из них признана неудовлетворительной, то есть они уже не могут занимать соответствующие должности", - сказала она. Тяжельникова пояснила, что в базу данных включаются и те, кому было направлено предписание.

Также в базе ЦБ 1 тыс. 29 крупных владельцев и контролирующих собственников кредитных организаций, из которых 1009 - с признанной неудовлетворительной репутацией, добавила она.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года черный список Банка России насчитывал около 5,5 тыс. человек.

В черный список банкиров включаются физические лица, которые не могут в течение нескольких лет занимать руководящие должности в банках, как в составе совета директоров, так и в правлении. Такие лица также не имеют возможности входить в капитал банка, покупая там свыше 10% доли.