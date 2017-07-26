В ДНР заявили, что прекращение Киевом поставок электроэнергии не скажется на потребителях

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ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Прекращение Украиной поставок электроэнергии не отразится на потребителях в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.
"Республика является независимой от Украины, так как электрическая энергия, которая вырабатывается двумя тепловыми электрическими станциями, работающими на угольном топливе, добытом из нашей земли, до потребителей доставляется высоковольтными электрическими сетями, расположенными на территории республики", - цитирует Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.
В минэнерго добавили, что ДНР в полном объеме сможет обеспечить электроэнергией всех жителей и предприятия. Кроме того, при необходимости республика имеет возможность экспортировать излишки электроэнергии.
Ранее в среду в компании "Укрэнерго" заявили, что с полуночи 26 июля власти Украины прекратили перетоки электроэнергии на территорию ДНР.