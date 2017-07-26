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Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд

Экономика и бизнес
26 июля, 14:49 дата обновления: 26 июля, 14:58 UTC+3

Также Киев обязали выплатить купонный платеж на $75 млн и штрафные проценты

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Высокий Суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта 2017 года, вынесенный в пользу России по иску к Украине из-за долга на $3 млрд.

Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, купонный платеж на $75 млн и штрафные проценты на эти суммы, говорится в материалах Минфина России.

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В декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) выкупила еврооблигации Украины на $3 млрд. В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по облигациям.

"Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, в 2013 году приобретенных за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке 8% годовых, проценты на сумму невыплаченного купона - по ставке трехмесячный LIBOR в долларах плюс 2% годовых", - говорится в сообщении Минфина РФ.

Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств. Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины более $673 тыс., уточняет Минфин.

Кроме того, в материалах указывается, что суд обязал Украину выплатить России £2,8 млн в качестве возмещения судебных издержек, помимо выплаты номинальной стоимости облигаций в $3 млрд, купонного платежа на $75 млн и штрафных процентов. "Высокий суд Лондона обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме £2,8 млн, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

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Суд также продлил до вынесения вердикта по апелляции Украины действие ранее принятого судом решения, которым исключаются меры по принуждению Украины к возврату долга. "Суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной в июне 2017 года Украиной апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. В связи с небольшим сроком, оставшимся до рассмотрения апелляции, Высокий суд Лондона ожидаемо продлил до вынесения вердикта по апелляции действие ранее принятого им решения, исключающего возможность принятия мер принуждения по возврату Украиной заемных средств", - говорится в сообщении.

Слушания в апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

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