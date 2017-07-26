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Источник: послы ЕС согласовали санкции против России из-за скандала вокруг Siemens

Экономика и бизнес
26 июля, 15:09 UTC+3

В черный список попали четыре человека и три компании

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Материал из 1 страницы
© EPA/PATRICK SEEGER

БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех физических и трех юридических лиц из России в связи с ситуацией с турбинами Siemens. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Совете ЕС.

"Послы ЕС согласовали включение в черный список для России четырех человек и трех компаний из-за скандала вокруг Siemens", - сказал он.

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