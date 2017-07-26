Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин прибыл в Петрозаводск, где проведет заседание Набсовета АСИ

Экономика и бизнес
26 июля, 16:02 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

Участники встречи обсудят результаты работы АСИ в первой половине 2017 г., а также ряд перспективных проектов, включая развитие волонтерского движения в регионах и создание Фонда поддержки соцпроектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Республику Карелия. Ожидается, что в Петрозаводске глава государства проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники встречи обсудят результаты работы АСИ в первой половине 2017 года, а также ряд перспективных проектов, намеченных к реализации в 2017-2018 гг. Среди них, в частности, комплекс мер, направленных на развитие волонтерского движения в регионах России, и планы создания Фонда поддержки социальных проектов.

В IT-парке Петрозаводского государственного университета президент осмотрит выставку проектов, реализуемых при поддержке Агентства. Среди них - "Точка кипения" - инфраструктурный проект, предполагающий создание пространства для новых идей и совместного проектирования будущего, презентации и передачи лучших практик АСИ и партнеров.

Среди проектов, представленных в "Точке кипения АСИ" - информационная платформа Система Leader-ID, единая система по управлению проектами и эффективностью проектных команд Region-ID, информационно-методический сервис "Магазин верных решений", образовательная среда для участников регулярных соревнований по компьютерным играм "Кибер Россия", "Цифровой регион" и другие.

Кроме того, Путин проведет встречу с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
2
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
3
Суд Лондона обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд
4
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
5
Хакеры украли данные 400 тысяч клиентов банка UniCredit
6
В одной из школ Новосибирска строители нашли капсулу с посланием от учеников 1967 года
7
Украинский концерн "Антонов" ликвидируют в течение двух месяцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама