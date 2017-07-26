Путин прибыл в Петрозаводск, где проведет заседание Набсовета АСИ

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Республику Карелия. Ожидается, что в Петрозаводске глава государства проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники встречи обсудят результаты работы АСИ в первой половине 2017 года, а также ряд перспективных проектов, намеченных к реализации в 2017-2018 гг. Среди них, в частности, комплекс мер, направленных на развитие волонтерского движения в регионах России, и планы создания Фонда поддержки социальных проектов.
В IT-парке Петрозаводского государственного университета президент осмотрит выставку проектов, реализуемых при поддержке Агентства. Среди них - "Точка кипения" - инфраструктурный проект, предполагающий создание пространства для новых идей и совместного проектирования будущего, презентации и передачи лучших практик АСИ и партнеров.
Среди проектов, представленных в "Точке кипения АСИ" - информационная платформа Система Leader-ID, единая система по управлению проектами и эффективностью проектных команд Region-ID, информационно-методический сервис "Магазин верных решений", образовательная среда для участников регулярных соревнований по компьютерным играм "Кибер Россия", "Цифровой регион" и другие.
Кроме того, Путин проведет встречу с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями.