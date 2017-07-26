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Регулятор ФРГ пока не включает в перспективный план 5 проектов, связанных с Nord Stream 2

Экономика и бизнес
26 июля, 16:27 UTC+3 БЕРЛИН 26, июля. /ТАСС

Отмечается, что они должны быть приняты в план развития сети лишь тогда, когда будут разрешения на расширение газопровода

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БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ предложило пока не включать в перспективный план пять проектов, связанных с Nord Stream 2 из-за возможных рисков. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован в среду на сайте ведомства.

"Пять проектов, связанных с расширением Nord Stream, по оценке сетевого агентства ФРГ, все еще слишком ненадежны. Они должны быть приняты в план развития сети лишь тогда, когда будут разрешения на расширение Nord Stream 2", - отмечается в сообщении.

С 17 июля в немецком Штральзунде проходили закрытые слушания по проекту строительства газопровода. Представители земельных и коммунальных ведомств и организаций рассматривали общественные жалобы и предложения по реализации проекта.

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