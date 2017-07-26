Регулятор ФРГ пока не включает в перспективный план 5 проектов, связанных с Nord Stream 2

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БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ предложило пока не включать в перспективный план пять проектов, связанных с Nord Stream 2 из-за возможных рисков. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован в среду на сайте ведомства.
"Пять проектов, связанных с расширением Nord Stream, по оценке сетевого агентства ФРГ, все еще слишком ненадежны. Они должны быть приняты в план развития сети лишь тогда, когда будут разрешения на расширение Nord Stream 2", - отмечается в сообщении.
С 17 июля в немецком Штральзунде проходили закрытые слушания по проекту строительства газопровода. Представители земельных и коммунальных ведомств и организаций рассматривали общественные жалобы и предложения по реализации проекта.