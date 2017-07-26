РСА будет стимулировать страховщиков активнее продавать ОСАГО в Крыму

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президиум Российского союза страховщиков утвердил механизм повышения доступности полисов ОСАГО в Крыму и Севастополе, где в последние две недели наблюдаются очереди за страховками, сообщила пресс-служба РСА.

Пока основным оператором ОСАГО в Крыму станет компания "Гайде", сообщил ТАСС участник совещания.

Систему "единого агента", предполагающую принудительную продажу полисов всех страховщиков РФ, в регионе решили не вводить.

"РСА обеспечит дополнительными бланками полисов ОСАГО компании, которые согласятся сконцентрироваться в этом регионе. Наша система по обеспечению бланками стимулирует страховщиков активнее включаться и развивать свои продажи. У некоторых страховщиков уже есть желание работать", - цитирует пресс-служба президент союза Игоря Юргенса.

У каждой страховой компании есть определенная квота на количество бланков ОСАГО и номеров электронных полисов, заявки на необходимое число бланков страховщики подают в РСА.

Как сообщил ТАСС участник совещания, пока основным оператором ОСАГО в Крыму станет компания "Гайде", которая уже работает в регионе, ей и будут выделяться дополнительные бланки. Отделения "Гайде" есть в Севастополе и Симферополе, следует из информации на сайте компании. Страховщик взял на себя обязательство расширить сеть продаж по более мелким городам полуострова, в том числе за счет брокеров и агентов, сообщил собеседник агентства. С представителем "Гайде" связаться не удалось.

Обошлись без единого агента

Как ранее сообщал ТАСС, другим вариантам решения проблемы мог стать "единый агент": система, которая позволяет продавать в регионе полисы всех страховщиков в РФ, в том числе не присутствующих в субъекте. Система работает в 16 "токсичных", то есть убыточных регионах РФ. Президиум РСА посчитал, что Крым к таковым не относится, и ситуация там не критичная.

"Проблемы доступности в Крыму были связаны с приостановлением лицензии у компании "Московия", плюс одна из крупнейших компаний снизила там продажи. Это были две компании, которые активно там работали, рынок был заполнен, и очередей не было. А потом образовался вакуум, и сразу его заполнить не смогли", - пояснил ТАСС исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, дополнительного выделения бланков будет достаточно, чтобы присутствующие в Крыму страховщики - в виде филиалов, точек продаж или через посредников - могли закрыть спрос на ОСАГО.

Как ранее сообщал источник ТАСС, продажи ОСАГО в Крыму снизил "Росгосстрах", который с начала 2016 г. уменьшил долю рынка "автогражданки" с начала 2016 г. из-за ее убыточности. У "Росгосстраха" нет филиала в Крыму, сообщали ТАСС в компании.

В РСА напомнили, что полис ОСАГО можно купить через интернет, на сайте страховой компании.

По данным РСА, в Крыму и Севастополе с начала 2017 г. было продано более 33,5 тыс. полисов ОСАГО. Средняя страховая выплата по ОСАГО в Севастополе составляет 73 тыс. 964 руб., в Крыму - 86 тыс. 111 руб. (по РФ - 77 тыс. 121 руб.), напомнили в союзе.