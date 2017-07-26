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РСПП предлагает софинансирование расходов операторов при реализации "пакета Яровой"

Экономика и бизнес
26 июля, 17:26 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 26, июля. /ТАСС

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что "некоторую часть затрат пользователи понесут "неизбежно в любой схеме"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вырабатывает предложения по корректировке пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"), а также вариантов его реализации с учетом того, чтобы расходы на хранение трафика не легли целиком на пользователей. Об этом сообщил журналистам президент РСПП Александр Шохин.

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"Безусловно, надо смотреть, дорабатывать, сдвигать, и за это время подумать, как скорректировать закон. У нас такие предложения вырабатываются комиссией по связи и телекоммуникациям", - сказал он.

Глава РСПП подчеркнул, что комиссия обсуждает варианты реализации закона - от модели софинансирования (бюджетные средства и расходы потребителей - прим. ТАСС) до перекладывания этих трат полностью на абонентов. "Вообще, идеальная схема была бы софинансирование. Что-то мог бы понести бюджет, что-то потребитель, что-то компании. <...> Я бы сделал акцент [на том], что наши предложения не касаются перекладывания нагрузки на потребителя", - сказал он, добавив, что некоторую часть затрат пользователи понесут "неизбежно в любой схеме".

При этом Шохин подчеркнул, что предложения РСПП не касаются полного перекладывания нагрузки на потребителей.

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Пакет антитеррористических законов с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в срок до трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - содержание сообщений, изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

По словам Шохина, РСПП давала оценку нагрузки на бизнес. "Обязательства по хранению соответствующей информации и расходы оценивались триллионами рублей на ближайший период. Но, кроме того, проблемы возникнут и с самим оборудованием - его нужно импортировать, чтобы быстро решить проблему, либо разворачивать производство", - сказах Шохин.

Ранее Минкомсвязь давала оценку затрат на реализацию положений закона на уровне 100 млрд руб. Цифры операторов значительно выше - например МТС приводил оценку в 1,7 трлн руб. (а после того, как Минкомсвязь договорилась с силовиками о снижении типов и объема трафика, необходимого к хранению - в 400 млрд руб.). "Вымпелком" и "Мегафон" оценивали затраты в 1 трлн руб.

В мае Минкомсвязь сообщила, что подготовила поправки о поэтапном разворачивании закона, при этом этапность может быть региональной, по типам операторов, по типам трафика и так далее. Министерство заявляло, что развернуть хранение данных на всей территории в один день будет довольно проблематично.

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