Цена барреля нефти марки Brent превысила $51

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ТАСС, 26 июля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,6% и составила $51,02 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $51 за баррель 1 июня 2017 г.
При этом котировки валют на Московской бирже слабо отреагировали на повышение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 17:48 мск снизился на 11 копеек, до 59,75 руб., а евро - на 19 копеек, до 69,54 руб.