Российская безработица на кризисы не реагирует

Безработица в России достигла исторического минимума, составив чуть больше 5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на встрече министров труда стран БРИКС. Между тем невысокий уровень — это лишь одна из многих особенностей российской безработицы, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Меньше не бывает

Низкий уровень безработицы — это одна из особенностей российского рынка труда.

По данным Росстата, уровень безработицы в июне 2017 года составил 5,1%. Для сравнения: в странах еврозоны этот показатель — около 9,5%.

"Возможности для дальнейшего снижения безработицы в РФ очень ограничены, может быть, их нет вообще. Ведь когда она сокращается ниже определенного уровня — естественного уровня безработицы, то начинает расти инфляция", — рассказал в беседе с ТАСС директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Поэтому монетарные власти противятся снижению уровня безработицы до нуля. Да это и невозможно, ведь люди постоянно меняют работу, ищут новую и тем самым какое-то время являются безработными.

Занятость — высокая, зарплаты — низкие

Во время экономических кризисов число безработных должно расти. Бизнес снижает издержки в том числе и за счет сокращения персонала. Так происходит в большинстве стран мира.

"В Европе и Северной Америке безработица сильно реагирует на кризисы, — пояснил Гимпельсон. — Предприятия сокращают персонал. Когда кризис проходит, люди возвращаются на рабочие места. При этом заработная плата у тех, кто сохраняет работу, практически не меняется".

В России все иначе. "В кризис фирмы ограничены в праве увольнять сотрудников, но не ограничены в возможности снижать зарплату, — говорит Гимпельсон. — Поэтому у нас безработица в кризисы почти не растет, занятость остается высокой, однако зарплаты могут сильно падать". Иными словами, "в других странах реакция на кризис идет через количество занятых, а в РФ — через цену труда".

Уровень безработицы в других странах колеблется более существенно и в кризисные периоды может достигать и 15%, и 20%. В России же колебания достаточно статичны, подтвердила в беседе с ТАСС руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. "В последние месяцы уровень безработицы колеблется между пятью и шестью процентами", — напомнила она.

Статистика видит не всех

В России высок уровень скрытой безработицы, рассказал ТАСС директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. "Сотрудников переводят на полставки, на четверть ставки, даже 0,1 ставки — и такое бывает, — пояснил эксперт. — Получается, что человек занят, он не числится безработным, но можно сказать, что им является". Это достаточно распространенное явление, особенно среди бюджетников, в преподавательской среде.

У нас безработица в кризисы почти не растет, занятость остается высокой, однако зарплаты могут сильно падать Владимир Гимпельсон Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ

"На полуживых предприятиях с избыточной занятостью людей не увольняют, но платят очень низкие зарплаты, — рассказал ТАСС президент сервиса для поиска работы и сотрудников Superjob Алексей Захаров. — Сотрудники работают неполный день либо полный день, но если бы они приехали в Москву просто класть плитку, то зарабатывали бы в десять раз больше".

Посчитать долю скрытой безработицы сложно — по определению. "Формально люди заняты, но в какой пропорции — статистика не улавливает", — говорит Николаев.

"Кроме того, значительная часть занятости лежит у нас в полуформальной или серой зоне, — добавляет Гимпельсон. — Особенность этой занятости в том, что она малопроизводительна. Это примитивная работа, как правило, низкоквалифицированный ручной труд, а он не может быть высокопроизводительным и, как следствие, высокооплачиваемым".

К примеру, существует огромный сегмент занятости — ремонт квартир. "Это ручной труд не очень высокой квалификации, не очень хорошо оплачиваемый", — комментирует Гимпельсон. Сюда же эксперты относят труд сиделок, нянь, услуги по уборке квартир и мелкому ремонту. "Эти люди работают эпизодически. Они не заняты полный рабочий день постоянно. Соответственно, их доходы не могут быть большими", — говорит эксперт.

Низкое пособие заставляет искать работу быстро

Доля "хронических" безработных, то есть тех, кто ищет работу более года, в РФ невелика, утверждает Гимпельсон. И это тоже особенность российского рынка труда.

В России большинство людей не увольняются, пока не найдут новое место работы Мария Игнатова Руководитель службы исследований HeadHunter

Большинство потерявших работу россиян стараются найти новое место как можно быстрее. Причина проста — пособие по безработице в РФ очень низкое. "В европейских странах соотношение пособия и средней зарплаты составляет 60–70%, а в РФ — меньше 10%", — привел пример Гимпельсон.

Минимальное пособие по безработице в РФ составляет 850 рублей, максимальное — 4900 рублей. "В среднем люди получают 2700–2800 рублей, и это очень немного, — говорит Гимпельсон. — Это означает, что люди, которые теряют работу, не могут прожить на пособие, они должны быстро схватиться за любую работу". Такое поведение снижает показатель безработицы, сокращает время поиска новой работы, но негативно влияет на качество рабочих мест, которые выбирают люди. "Первое попавшееся место работы, как правило, оказывается не самым лучшим", — отметил эксперт.

Ни дня простоя

Россияне стремятся к непрерывной занятости не только из-за низкого пособия по безработице, но и по привычке.

"В советское время люди работали на одном месте по несколько десятков лет, частая смена работодателя не приветствовалась, — говорит Игнатова. — И данные по безработице были статичны, не было всплесков, сотрудники работали по бессрочным договорам".

В США и Европе более распространена проектная работа. Люди устраивались на один-два года, потом несколько месяцев находились в поиске новой работы и снова трудоустраивались.

"В России большинство людей не увольняются, пока не найдут новое место работы, — говорит Игнатова. — Они испытывают большой стресс, если остаются без работы и не сразу находят новую".

Молодежь ищет себя

Молодежная безработица в России невысока, если сравнивать ее с аналогичными показателями других стран.

"На Западе безработица среди молодежи выше. Например, в Испании она достигает 40%, — рассказала Игнатова. — В России молодым людям тоже сложно трудоустроиться". Им часто не хватает опыта и квалификации. По словам Игнатовой, количество безработных среди молодых россиян достигает 15%, что выше общероссийского показателя.

Между тем к проблеме молодежной безработицы нужно относиться очень аккуратно. "Дело в том, что очень часто мы имеем дело со статистическим артефактом", — пояснил Гимпельсон. Люди в возрасте до 24 лет еще учатся либо находятся в поиске дела всей жизни, и потому доля занятых среди них невелика. "Они меняют работу и периодически остаются безработными. Для них это может не быть проблемой, но статистически — это проблема", — отметил эксперт.

В столицах вакансии есть всегда

У безработицы в России есть и географические особенности. "В Москве и Санкт-Петербурге безработицы нет вообще, а в моногородах ее уровень сверхвысокий", — говорит Алексей Захаров. Нетрудно найти работу и в городах-миллионниках.

Зато в сельской местности, малых населенных пунктах, там, где экономика менее диверсифицирована, вакансии найти сложно. "Особняком стоит Северный Кавказ. Там безработица существенно выше, что связано с общей экономической недоразвитостью региона", — добавил Гимпельсон.

Аналитики портала Superjob прогнозируют к 2022 году рост безработицы в России до 20–25%. Первыми потеряют работу низкоквалифицированные сотрудники — с 2018 года количество предложений для них будет снижаться ежегодно на 5%. Спрос на специалистов высокой квалификации будет только расти. Потому людям, ищущим работу, придется обновлять свои профессиональные навыки, осваивать смежные профессии и даже переезжать.

Мария Селиванова