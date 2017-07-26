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В Свердловской области создадут межведомственную группу по развитию цифровой экономики

Экономика и бизнес
26 июля, 18:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля./ТАСС

Группу возглавит первый замглавы региона Владимир Тунгусов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля./ТАСС/. Рабочая группа по развитию цифровой экономики появится в Свердловской области, в нее войдут руководители профильных ведомств и внешние эксперты. Об этом сообщили в среду в департаменте информационной политики главы региона.

"В Свердловской области будет создана межведомственная рабочая группа по развитию цифровой экономики - соответствующее поручение глава региона Евгений Куйвашев дал 26 июля на заседании Совета по приоритетным стратегическим проектам", - сообщили в департаменте.

По словам Куйвашева, для индустриального региона развитие цифровой экономики - неотложная задача. "Мы должны уделить самое серьезное внимание созданию опорной инфраструктуры цифровой экономики, обеспечению всеобщей цифровой грамотности населения, поддержке компаний, являющихся центрами компетенций в сфере цифровых и других сквозных технологий. Учитывая особую значимость этой работы, предлагаю создать межведомственную группу для выработки подходов и концепции развития цифровой экономики в регионе, включив в состав группы руководителей и специалистов профильных ведомств, а также внешних экспертов", - приводит пресс-служба его слова.

Руководство межведомственной группой поручено первому заместителю губернатора - руководителю администрации главы региона Владимиру Тунгусову.

Проект программы "Цифровая экономика" подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с), к этому времени во всех городах с населением выше 1 млн человек должны быть развернуты сети мобильной связи 5G. Планируется также, что до 2025 года в России появится 10 предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут ежегодно выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT.

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