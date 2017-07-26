Урожай зерновых в южных регионах России выше, чем 2016 году, несмотря на непогоду

ТАСС, 26 июля. Показатели сбора урожая зерновых в южных регионах выше прошлогодних уровней, несмотря на плохую погоду весной и в начале лета. Урожаев зерна, близких к рекордам, ожидают в Краснодарском крае и в Крыму, сообщили в среду власти этих регионов.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отмечал, что неблагоприятные погодные условия сдвинули сроки сбора урожая на две недели, но гибель посевов пока минимальная. В середине июня Минсельхоз сообщил о возможном снижении урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом.

Кубань вновь идет на рекорд

Валовой сбор зерна на Кубани уже превысил 10 млн тонн, что на 183 тыс. тонн больше показателя за ту же дату годом ранее. В том числе пшеницы уже собрано 8,9 млн тонн. Уборка завершится на этой неделе, сообщил в среду глава региона Вениамин Кондратьев в своем микроблоге в Twitter. "Урожайность уже выше прошлогодней. И это несмотря на дождливый июнь. Край вновь идет на рекорд", - написал губернатор.

Зерновые колосовые и зернобобовые культуры убраны на 99% посевных площадей региона, урожайность - выше 63 ц/га, что на 2,8 ц/га превышает показатели 2016 года. В прошлом году в целом в Краснодарском крае собрали 14,7 млн тонн зерна.

В соседней Ростовской области валовой сбор зерна уже превысил 8,8 млн тонн при средней урожайности почти 40,9 ц/ га. Как рассказали ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства, в связи с частными осадками хлебоуборочная кампания начались позже обычных сроков, в том числе позднее, чем в прошлом году, и часто прерывалась дождями и ливнями. Это вызывало некоторое отставание в сравнении с прошлым годом.

"Однако в течение последней недели, пользуясь благоприятными погодными условиями, донские аграрии ускорили темпы уборочных работ, и на сегодня показатели уже выше прошлогодних. Так, если в прошлом году на аналогичную дату зерновые были обмолочены на площади 1,989 тыс. га (или 69,1 %), то сегодня обработано 2,165 тыс. га (или 73,1%)", - отметили в ведомстве.

Глава региона Василий Голубев заявлял ранее, что "перешагнуть рекорд 2016 года очень непросто", но есть надежда показать неплохие результаты. В прошлом году урожай зерновых, собранный в Ростовской области, составил более 11,7 млн тонн - это абсолютный исторический рекорд региона.

Аграрии Ставропольского края также приближаются к завершению уборки, убран 91% посевных площадей. "На данный момент собрано уже 8,1 млн тонн зерновых. Средняя урожайность - 43,4 ц/га, это выше уровня прошлого года (101%). Объем урожая - примерно на уровне прошлого года, даже чуть больше. В 2016 году в этот же период было собрано около 7,9 млн тонн зерновых", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

Разброс в урожайности

По данным властей, в Туркменском районе края на разных предприятиях отмечался большой разброс по уровню урожайности, среди причин отставания "аутсайдеров" - низкий процент использования элитных семян, недостаточное количество вносимых минеральных удобрений, дефицит машино-тракторного парка.

"Необходимо в кратчайшие сроки провести мониторинг районов, где сохраняется большая разница в урожайности, и провести квалифицированный анализ обстановки, чтобы в будущем не допустить больших потерь в ходе уборки урожая", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Владимира Ситникова.

"Середняки" не отстают

Аграрии Крыма, по данным спикера Госсовета республики Владимира Константинова, уже намолотили 1,5 млн тонн ранних зерновых культур, урожай, по его словам, обещает быть хорошим. Как заявлял неделю назад вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк, по предварительным данным, в этом году будет собрано на 15% больше зерна, чем годом ранее. Это рекордный за последние 10 лет урожай на полуострове. В 2016 году в Крыму было собрано 1,3 млн тонн зерна.

В Калмыкии уже собрано 463 тыс. тонн зерновых, в основном пшеницы и ячменя. "Убрана площадь 178,7 тысяч га, всего предстоит убрать 224 тыс. га. В целом прогнозируем собрать зерновых на уровне прошлого года, то есть не менее 500 тыс. тонн. Дождливая погода весной и в начале лета не повлияла на сбор урожая, сейчас в Калмыкии установилась благоприятная, солнечная и жаркая погода. Уборку фермеры планируют завершить в конце июля - в начале августа", - рассказали ТАСС в местном Минсельхозе.

Годом ранее аграрии Калмыкии собрали рекордный урожай зерновых за последние несколько лет - около 500 тыс. тонн - более чем на 140 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. Этому способствовала благоприятная погода.

Несколько иная ситуация пока складывается только в Адыгее. Как сообщила ТАСС начальник отдела растениеводства Минсельхоза республики Эмма Абрегова, в этом году урожай планируется собрать около 600 тыс. тонн зерновых - около 400 тыс. тонн озимых плюс 200 тыс. тонн - яровых, что в целом примерно на 80 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году. "Непогода повлияла - были подтопления, град шел, поэтому урожая ожидаем меньше",- сказала Абрегова.

По ее словам, в настоящее время в республике собрано 95% озимых зерновых - это 393,5 тыс. тонн. "Урожайность составляет 47,3 ц/га, что в среднем примерно на 5 ц/га меньше, чем в прошлом году, причины те же - подтопления и град",- уточнила Абрегова, отметив, что "продовольственной безопасности республики снижение урожая зерновых ничуть не угрожает, 600 тыс. тонн в разы превышает внутреннюю потребность региона в зерне".