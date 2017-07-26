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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Разработчик и производитель новейшего российского самолета МС-21 "Корпорация "Иркут" планирует начать серийное производство МС-21 в конце 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Иркута".
"В конце 2017 года начнется изготовление различных деталей для следующих пяти серийных самолетов МС-21, - сообщил ТАСС официальный представитель "Корпорации "Иркут". - В 2018 году планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов".
Как пояснили ТАСС в пресс-службе корпорации, сейчас один самолет проходит летные испытания, второй находится в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского - прим. ТАСС) для проведения статических испытаний. Полностью состыкован планер третьего опытного экземпляра самолета, идет сборка фюзеляжа четвертого опытного самолета и изготовление деталей для пятого.
МС-21 - это разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут" - прим. ТАСС) самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая этого года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 год.
Несмотря на то, что самолет только готовится к серийному производству, уже виден интерес российских авиакомпаний к нему. Так, еще в 2010 году ряд лизинговых компаний заключил твердые контракты и рамочные соглашения на поставку самолетов: "Ильюшин финанс" - 50 самолетов (твердый контракт), "Авиакапитал сервис" в интересах "Аэрофлота" - 50 самолет (твердый контракт), "Сбербанк-лизинг" - 20 самолетов, ВЭБ-лизинг 30 самолетов.
Особенности конструкции российского пассажирского авиалайнера нового поколения — в инфографике ТАСС
Также на прошедшем недавно авиасалоне МАКС-2017 стало известно, что из 50 самолетов МС-21 "Ильюшин финанс" (ИФК) законтрактовал уже 37 самолетов. Твердый контракт на 16 самолетов был подписан между "Ильюшин финанс" и российской авиакомпанией Red Wings (поставка планируется на 2019-2022 годы). Также компания ИФК подписала 21 рамочное соглашение: соглашение о намерениях об условиях передачи в операционный лизинг 15 самолетов МС-21 авиакомпании "Вим-Авиа" и соглашение о намерениях об условиях передачи в операционный лизинг шести самолетов "Саратовским авиалиниям".
Также стало известно, что ИФК может заключить с "Корпорацией Иркут" дополнительный контракт на покупку еще 15 самолетов МС-21. Ранее стало известно, что Azal Airlines планирует взять в лизинг 10 самолетов МС-21 (финансировать поставки будет также ИФК), подписать твердый контракт стороны могут до конца 2017 года. Также "Корпорация Иркут" недавно заключила соглашение о намерениях с иркутской авиакомпанией "Ангара" на приобретение трех самолетов МС-21.
Авиакомпания "ИрАэро" также рассчитывает получить в 2019 году 10 самолетов МС-21.
По словам Слюсаря, ОАК планирует впервые продемонстрировать МС-21 на выставке в Дубае осенью 2017 года.