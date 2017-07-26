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"Сафмар" выставит на продажу иностранным инвесторам до 24,66% "М.Видео"

Экономика и бизнес
26 июля, 21:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

"Сафмар" принадлежит 82,34% в "М.Видео"

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© Григорий Сысоев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группа "Сафмар" намерена продать иностранным инвесторам до 24,66% в торговой сети "М.Видео", говорится в сообщении ритейлера.

"М.Видео" было уведомлено его акционером - компанией Lagranolia Holdings Limited, принадлежащей группе "Сафмар", - о его намерении продать приблизительно до 44,33 млн обыкновенных акций компании ("М.Видео" - прим. ТАСС), что соответствует приблизительно до 24,66% уставного капитала компании. Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами США...и в США среди квалифицированных институциональных инвесторов в рамках частного предложения, освобождаемого от или не подлежащего регистрации в соответствии с требованиями закона о ценных бумагах", - говорится в сообщении.

Ранее группа "Сафмар" объявила, что выкупила у миноритариев "М.Видео" более 44 млн акций компании, что составляет 24,66% от уставного капитала, за 17,7 млрд руб. В настоящее время "Сафмар" принадлежит 82,34% в "М.Видео".

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