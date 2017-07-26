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Силуанов: иск к Украине по долгу в $3 млрд может дойти до Верховного суда Великобритании

Экономика и бизнес
26 июля, 21:16 UTC+3 МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Глава Минфина РФ отметил, что каждый год просрочки выплаты будет стоить Киеву примерно $250 млн

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глава Минфина Антон Силуанов не исключает рассмотрения иска России против Украины о долге в 3 млрд долларов в Верховном суде Великобритании. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Судебный процесс продолжается. Мы ожидаем, что в начале следующего года будет проведено заседание Апелляционного суда в Лондоне. В случае если судебные тяжбы продолжатся с Украиной, то процесс может дойти и до Верховного суда", - сказал он.

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Силуанов отметил, что каждый год просрочки выплаты долга будет стоить государственному бюджету Украины примерно $250 млн. "Общая сумма процентов, которая ежедневно начисляется на долг Украины, составляет 673 тысячи долларов США. Поэтому каждый день, пока будет длиться судебное разбирательство, пока Украина не заплатит обязательства перед Россией, эта цифра будет начисляться украинской стороне. Примерно это 250 миллионов долларов в год", - пояснил Силуанов.

Высокий суд Лондона 26 июля конкретизировал вердикт от 29 марта 2017 года, вынесенный в пользу России по иску к Украине из-за дефолта по еврооблигациям на $3 млрд. Суд, в частности, продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года.

В марте лондонский суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, приобретенных в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты. Проценты рассчитываются с 21 декабря 2015 года, уточняет Минфин.

Также лондонский суд обязал Украину возместить России часть судебных расходов на £2,8 млн, половину этой суммы Украина должна заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Суд также постановил, что требование России по компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по апелляции на вердикт Высокого суда Лондона, которая была подана в июне 2017 года.

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Силуанов, Антон Германович
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